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Vai chover em Salvador neste fim de semana? Veja a previsão

Atuação de massa de ar quente e seca deve garantir dias de tempo firme e baixa possibilidade de chuva na capital baiana

Millena Marques

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 14:29

Ban Porto da Barra Crédito: Sora Maia/CORREIO

Salvador deve registrar um fim de semana de tempo firme, com predomínio de céu claro a parcialmente nublado e baixa possibilidade de chuva. A previsão da Defesa Civil de Salvador (Codesal) indica que as condições devem permanecer assim entre esta sexta-feira (13) e domingo (15), devido à atuação de uma massa de ar quente e seca.

O cenário já foi observado nesta sexta-feira (13), quando o maior acumulado de chuva registrado na capital baiana foi de apenas 0,2 milímetro, na estação de monitoramento de São Caetano.

As temperaturas ao longo do dia oscilaram entre 23,2°C, mínima registrada na estação Barro Duro – Fundac, e 32°C, máxima observada em Coutos – Escolab. A maior rajada de vento chegou a 27,7 km/h, na estação Valéria – Embasa.