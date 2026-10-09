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Vai chover em Salvador no fim de semana? Veja a previsão do tempo

Temperaturas ficam entre 25°C e 28°C

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 07:31

Praia de Salvador com águas cristalinas é eleita a melhor do mundo em 2025
Vai chover em Salvador no fim de semana? Veja a previsão do tempo Crédito: Fábio Marconi/Prefeitura de Salvador

Salvador deve ter um fim de semana de temperaturas estáveis, com máximas de 28°C e mínimas de 25°C. A previsão indica possibilidade de chuva passageira nesta sexta-feira (9), enquanto o sábado (10) e o domingo (11) devem ter predomínio de sol entre nuvens, segundo o Climatempo.

Nesta sexta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva passageira. A previsão indica acumulado de 0,7 milímetro de chuva, com ventos de leste de aproximadamente 13 km/h e rajadas que podem chegar a 32 km/h. À noite, o tempo deve ficar firme.

Conheça os melhores lugares para fazer mergulho nas praias de Salvador

Farol da Barra e Banco da Panela - Nessa região estão localizados os naufrágios Bretagne e Germania, Cap Frio e Maraldi, que integra o Parque Marinho da Barra. Ainda no Banco da Panela encontram-se as Pirâmides, situadas no entorno do Farol da Barra, uma das áreas mais conhecidas para o mergulho em Salvador. por Divulgação Marinha
Entorno do Farol da Barra - Também próximo ao Farol da Barra está o naufrágio Ho Mei, bastante conhecido entre mergulhadores pela sua localização e condições de visitação. por Arquivo/CORREIO
Na região do Comércio e da Praia da Boa Viagem estão os naufrágios do Ferry Boat Agenor Gordilho, do Rebocador Vega, do Blackadder e do Galeão Santo André, todos localizados na altura do bairro do Comércio, com acesso pela área da Boa Viagem. por Marina Silva/CORREIO*
Mais afastado da costa, entre o Farol da Barra e o bairro de Humaitá, encontra-se o naufrágio Queen. por Shutterstock
Na costa do Rio Vermelho, em áreas mais afastadas da linha da praia, estão localizados o Galeão Sacramento e o Ferry Juracy Magalhães, distribuídos entre o Farol da Barra e o Rio Vermelho. por Gabriel Coimbra/Divulgação
Na região do Morro do Cristo está o naufrágio Reliance, um ponto conhecido e bastante citado entre os praticantes de mergulho. por Almiro Lopes
Em mar aberto, ao largo da Ilha de Itaparica, encontram-se os naufrágios Piaçava, Carvão, NSA Senhora do Rosário, Cascos e o Galeão Ultrech, formando um importante conjunto histórico submerso. por Divulgação
Após Itapuã, em frente à praia de Jauá, estão localizados o Vapor de Roda Gâmbie e o Paquete Paraná, ambos fora da área central de Salvador. por Amanda Oliveira
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Farol da Barra e Banco da Panela - Nessa região estão localizados os naufrágios Bretagne e Germania, Cap Frio e Maraldi, que integra o Parque Marinho da Barra. Ainda no Banco da Panela encontram-se as Pirâmides, situadas no entorno do Farol da Barra, uma das áreas mais conhecidas para o mergulho em Salvador. por Divulgação Marinha

No sábado, a previsão é de sol com algumas nuvens, sem expectativa de chuva. A temperatura varia entre 25°C e 28°C, com ventos de leste em torno de 14 km/h e rajadas de até 30 km/h.

Já no domingo, o cenário deve ser semelhante, com sol entre nuvens e temperaturas entre 25°C e 28°C. Há previsão de névoa fraca no início da manhã e à noite.

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