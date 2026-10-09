CLIMA

Vai chover em Salvador no fim de semana? Veja a previsão do tempo

Temperaturas ficam entre 25°C e 28°C

Esther Morais

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 07:31

Vai chover em Salvador no fim de semana? Veja a previsão do tempo Crédito: Fábio Marconi/Prefeitura de Salvador

Salvador deve ter um fim de semana de temperaturas estáveis, com máximas de 28°C e mínimas de 25°C. A previsão indica possibilidade de chuva passageira nesta sexta-feira (9), enquanto o sábado (10) e o domingo (11) devem ter predomínio de sol entre nuvens, segundo o Climatempo.

Nesta sexta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva passageira. A previsão indica acumulado de 0,7 milímetro de chuva, com ventos de leste de aproximadamente 13 km/h e rajadas que podem chegar a 32 km/h. À noite, o tempo deve ficar firme.

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No sábado, a previsão é de sol com algumas nuvens, sem expectativa de chuva. A temperatura varia entre 25°C e 28°C, com ventos de leste em torno de 14 km/h e rajadas de até 30 km/h.