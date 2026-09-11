CLIMA

Vai chover em Salvador no fim de semana? Veja o que diz a previsão

Previsão aponta possibilidade de chuva neste sábado (12)

Esther Morais

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 08:55

Salvador sob fortes chuvas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador terá um fim de semana marcado pela alternância entre sol e chuva, segundo a previsão do Climatempo. Nesta sexta-feira (11), há previsão de chuva pela manhã e redução da nebulosidade ao longo da tarde. No sábado (12), a possibilidade de precipitação continua, mas o domingo (13) deve ser de tempo mais firme.

Nesta sexta-feira (11), a previsão indica sol com chuva pela manhã e diminuição das nuvens durante a tarde. À noite, o céu deve apresentar pouca nebulosidade.

A temperatura varia entre 22°C e 30°C, com previsão de 10 milímetros de chuva e 91% de chance de precipitação.

A umidade relativa do ar fica entre 75% e 91%. Os ventos sopram de leste, com velocidade de 13 km/h e rajadas que podem chegar a 31 km/h.

No sábado (12), Salvador deve registrar novamente sol com chuva pela manhã, seguido de diminuição das nuvens à tarde. Durante a noite, a previsão aponta pouca nebulosidade.

Os termômetros ficam entre 22°C e 30°C. A possibilidade de chuva é de 48%, com acumulado estimado em 3,6 milímetros.

A umidade relativa do ar varia entre 69% e 85%, enquanto as rajadas de vento podem alcançar 25 km/h.

Já no domingo (13), a previsão muda. O dia deve ser de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva.

As temperaturas ficam entre 23°C e 28°C, segundo o Climatempo.