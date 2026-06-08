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Vai chover em Salvador? Veja a previsão do tempo para esta semana

Previsão indica sol em todos os dias, com possibilidade de chuva passageira no início da semana

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 8 de junho de 2026 às 05:00

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas
Salvador iniciou a semana passada sob fortes chuvas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A semana em Salvador começa com possibilidade de chuva e muitas nuvens, mas a tendência é de tempo mais estável ao longo dos dias. De acordo com a previsão do Climatempo, as temperaturas devem variar entre 22 °C e 29 °C. Apesar da chance de precipitação em alguns períodos, o sol deve aparecer todos os dias da semana.

Nesta segunda-feira (8), o dia será de sol com pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo fica firme. As temperaturas variam entre 22 °C e 29 °C.

Fortes chuvas em Salvador

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Queda de moto na chuva no Horto por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Queda de moto na chuva no Horto por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
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Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
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Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO

Na terça-feira (9), o sol aparece entre algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com mais nuvens, mas não há previsão de chuva. Os termômetros ficam entre 23 °C e 27 °C.

A quarta-feira (10) terá sol com algumas nuvens ao longo do dia e noite de céu limpo. As temperaturas permanecem iguais ao dia anterior.

Na quinta-feira (11), o tempo será de sol entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado durante o dia. À noite, a nebulosidade continua predominando. A mínima será de 23 °C e a máxima de 27 °C.

Já na sexta-feira (12), há previsão de sol entre nuvens e chuva passageira ao longo do dia. À noite, o tempo volta a ficar firme. As temperaturas seguem entre 23 °C e 27 °C.

O fim de semana começa com sol entre algumas nuvens e possibilidade de chuva passageira no sábado (13). À noite, o tempo permanece firme. Os termômetros variam entre 24 °C e 27 °C.

No domingo (14), o sol predomina, mas haverá aumento de nuvens durante a tarde. À noite, a nebulosidade diminui e não há previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 26 °C e 28 °C.

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