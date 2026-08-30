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Vai chover em Salvador? Veja a previsão do tempo para esta semana

Previsão indica predominância de sol com algumas nuvens e a possibilidade de chuva passageira

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 19:05

Previsão indica predominância de sol com algumas nuvens e a possibilidade de chuva passageira
Previsão indica predominância de sol com algumas nuvens e a possibilidade de chuva passageira Crédito: Reprodução

A semana em Salvador começa com possibilidade de chuva rápida ao longo dos dias, mas a tendência é de tempo mais estável. De acordo com a previsão do Climatempo, as temperaturas devem variar entre 22 °C e 30 °C. Apesar da chance de precipitação em alguns períodos, o sol deve aparecer todos os dias da semana.

Nesta segunda-feira (31), o dia será de sol com algumas nuvens. Há previsão de chuva rápida durante o dia e à noite. Ao longo do dia, a precipitação deve atingir a marca de 10 mm. As temperaturas variam entre 22 °C e 29 °C.

Na terça-feira (1º), o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia. Há 66% de chance de pancadas de chuva à tarde e à noite, com acumulado de 9,9 mm. Os termômetros permanecem entre 22 °C e 29 °C.

Fortes chuvas em Salvador

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Queda de moto na chuva no Horto por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Queda de moto na chuva no Horto por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
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Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO

Na quarta-feira (2), a temperatura máxima sobe para 30 °C. O dia será de muitas nuvens, mas com abertura de sol. Apesar da presença das nuvens, não há previsão de chuva. Os ventos podem atingir velocidade de até 20 km/h.

Na quinta-feira (3), o tempo será de sol com algumas nuvens, com possibilidade de chuva rápida durante o dia e à noite. A mínima será de 25 °C e a máxima, de 26 °C.

Já na sexta-feira (4), há previsão de sol entre nuvens e 55% de chance de chuva passageira ao longo do dia. À noite, o tempo volta a ficar firme. As temperaturas seguem entre 25 °C e 27 °C.

O fim de semana começa com sol entre algumas nuvens e névoa ao amanhecer no sábado (5). À noite, o tempo permanece firme, com poucas nuvens. Os termômetros variam entre 24 °C e 30 °C, sem probabilidade de chuva.

No domingo (6), o tempo permanece com a presença de nuvens e névoa nas primeiras horas da manhã, mas, à noite, elas terão baixa presença. As temperaturas ficam entre 25 °C e 28 °C.

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