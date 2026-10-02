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Vai chover no dia da eleição em Salvador? Confira a previsão do tempo

Capital baiana terá mudança nas condições do tempo ao longo do fim de semana

Esther Morais

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 10:15

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador terá mudança nas condições do tempo ao longo do fim de semana. Segundo a previsão da Defesa Civil de Salvador (Codesal), a capital baiana deve ter tempo mais estável entre esta sexta-feira (2) e o sábado (3), mas a possibilidade de chuva aumenta no domingo (4), dia do primeiro turno das eleições.

Nesta sexta-feira, a atuação de uma massa de ar quente e seca mantém o céu claro a parcialmente nublado, com apenas 10% de possibilidade de chuva. A temperatura deve variar entre 22°C e 33°C, enquanto os ventos podem chegar a 35 km/h.

No sábado, véspera da votação, o cenário permanece semelhante. A previsão aponta céu claro a parcialmente nublado, com 30% de possibilidade de chuva. Os termômetros devem marcar entre 22°C e 32°C, e os ventos podem atingir 31 km/h.

Domingo de eleição terá possibilidade de chuva

A mudança mais significativa está prevista para o domingo (4). De acordo com a Codesal, a influência de ventos úmidos vindos do Oceano Atlântico deve aumentar a nebulosidade e favorecer a ocorrência de chuva na capital baiana.

A previsão indica céu nublado a parcialmente nublado, com 50% de possibilidade de chuva, que pode ocorrer a qualquer hora do dia. A temperatura deve ficar entre 21°C e 32°C, com ventos de até 34 km/h.

A previsão pode sofrer alterações até o dia da votação, conforme a evolução das condições atmosféricas.