METEOROLOGIA

Vai chover no feriadão? Veja a previsão do tempo para Salvador no 7 de Setembro

Resquícios de uma frente fria ainda provocam chuva nesta sexta-feira, mas cenário muda no fim de semana

Carol Neves

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 11:31

Praia de Salvador registrou ventos de até 50 km/h em meados de julho Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

Quem pretende aproveitar o feriadão da Independência em Salvador deve encontrar uma mudança no tempo ao longo dos próximos dias. Depois de uma sexta-feira (4) marcada por instabilidade e chuva, a previsão aponta redução significativa da possibilidade de precipitações no sábado (5) e no domingo (6).

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), os resquícios de uma frente fria ainda influenciam as condições meteorológicas nesta sexta. A previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas fracas e, em alguns momentos, moderadas. A chance de chuva chega a 70%.

A partir de sábado, porém, uma massa de ar quente e seca passa a atuar sobre a capital baiana, favorecendo o tempo firme. A possibilidade de chuva cai para 20% no sábado e para apenas 10% no domingo, véspera do feriado de 7 de Setembro.

Veja previsão do tempo 1 de 4

No sábado, a previsão indica céu claro a parcialmente nublado, com temperaturas entre 21°C e 32°C. Já no domingo, os termômetros podem variar de 20°C a 33°C. Apesar do tempo mais aberto, a Codesal prevê ventos de até 36 km/h no domingo e índice ultravioleta em nível extremo durante o fim de semana. Nesta sexta, a temperatura deve oscilar entre 22°C e 30°C, segundo a previsão divulgada pelo órgão.

E no próprio 7 de Setembro?

A tendência de tempo firme deve continuar na segunda-feira (7), feriado da Independência. Segundo previsão da Climatempo consultada nesta sexta-feira (4), Salvador deve ter sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, além de poucas nuvens durante a noite. A previsão aponta 0% de chance de chuva, com temperaturas entre 24°C e 26°C.

O cenário reforça a expectativa de melhora após a sexta-feira chuvosa. A Climatempo também prevê tempo sem chuva no domingo (6), com sol entre muitas nuvens e temperaturas de 24°C a 30°C.

Chuva já passou de 50 mm em pontos de Salvador

Embora a tendência seja de melhora para o fim de semana, Salvador acumulou volumes expressivos de chuva nos últimos dias. Dados atualizados pela Codesal às 10h50 desta sexta mostram que a estação de Brotas registrou 51,4 mm em 48 horas. Em 96 horas, o volume chegou a 53 mm.

Também aparecem entre os maiores acumulados em 48 horas Engenho Velho de Brotas, com 46,8 mm; Imbuí, com 45,6 mm; Boca do Rio, com 43,2 mm; e Saboeiro, com 39,4 mm.

Considerando apenas as últimas 24 horas, Brotas também liderava o levantamento, com 48,8 mm, seguida por Engenho Velho de Brotas, com 44,4 mm, Imbuí, com 42,2 mm, e Boca do Rio, com 40 mm.

Já nesta sexta-feira, o maior acumulado registrado até o fim da manhã foi de 4,4 mm na estação de Palestina. A Codesal contabilizou cinco solicitações no período, três delas relacionadas a ameaças de deslizamento.

A menor temperatura observada nesta sexta foi de 22,4°C, registrada nas estações de Canabrava-Barradão, Valéria-Embasa e Ondina. A máxima chegou a 28,5°C na Ilha de Bom Jesus dos Passos. A maior rajada de vento alcançou 23,4 km/h na estação da Praia do Flamengo-Parque das Dunas.