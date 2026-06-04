PREVISÃO DO TEMPO

Vai chover no feriadão? Veja quando o tempo melhora em Salvador

Capital baiana tem tempo instável por conta da atuação de uma frente fria na costa da Bahia

Esther Morais

Publicado em 4 de junho de 2026 às 06:37

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Quem pretende aproveitar o feriadão de Corpus Christi em Salvador deve se preparar para dias de chuva, principalmente entre quinta-feira (4) e sexta-feira (5). Segundo a Climatempo, a capital baiana terá tempo instável por conta da atuação de uma frente fria na costa da Bahia, favorecendo a formação de nuvens carregadas.

A quinta-feira (4) será o dia mais chuvoso do período, com previsão de 40,3 milímetros de chuva e 97% de chance de precipitação. Os termômetros devem variar entre 22°C e 27°C. A previsão indica chuva ao longo de todo o dia e também durante a noite.

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Na sexta-feira (5), o volume de chuva diminui para 30,2 milímetros, mas o tempo segue instável, com sol entre nuvens e pancadas rápidas ao longo do dia e da noite. A probabilidade de chuva permanece em 97%, com temperaturas entre 22°C e 26°C.

A partir do sábado (6), a frente fria perde força e o tempo começa a melhorar. Ainda há previsão de pancadas isoladas, principalmente pela manhã e à noite, mas o acumulado previsto é de apenas 1,6 milímetro. As temperaturas variam entre 23°C e 24°C.