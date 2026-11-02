Vai chover no feriado? Confira a previsão do tempo em Salvador

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Esther Morais
Publicado em 2 de novembro de 2026 às 08:44
Quem pretende aproveitar o feriado desta segunda-feira (2), Dia de Finados, em Salvador deve ficar atento à possibilidade de chuva. Segundo a Climatempo, a previsão é de sol entre nuvens, com pancadas passageiras ao longo do dia. À noite, o tempo deve ficar mais firme.
A temperatura na capital baiana deve variar entre 26°C e 29°C, com sensação térmica que pode chegar a 34°C. A previsão indica acumulado de 1,6 milímetro de chuva e 84% de probabilidade de precipitação.
RESUMO: Veja o que abre e fecha em Salvador na próxima segunda-feira (2)
Pela manhã e à tarde, o sol aparece entre nuvens, mas ainda pode chover em alguns momentos. Já no período da noite, o céu deve ficar com algumas nuvens, sem previsão de chuva.
A umidade relativa do ar deve variar entre 73% e 91%, enquanto os ventos sopram de leste-sudeste, com velocidade média de 10 km/h e rajadas de até 30 km/h. O sol nasce às 5h e se põe às 17h34.