CHUVA

Vai chover no feriado? Confira a previsão do tempo em Salvador

Há possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia

Esther Morais

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 08:44

Dia de chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Quem pretende aproveitar o feriado desta segunda-feira (2), Dia de Finados, em Salvador deve ficar atento à possibilidade de chuva. Segundo a Climatempo, a previsão é de sol entre nuvens, com pancadas passageiras ao longo do dia. À noite, o tempo deve ficar mais firme.

A temperatura na capital baiana deve variar entre 26°C e 29°C, com sensação térmica que pode chegar a 34°C. A previsão indica acumulado de 1,6 milímetro de chuva e 84% de probabilidade de precipitação.

RESUMO: Veja o que abre e fecha em Salvador na próxima segunda-feira (2) 1 de 5

Pela manhã e à tarde, o sol aparece entre nuvens, mas ainda pode chover em alguns momentos. Já no período da noite, o céu deve ficar com algumas nuvens, sem previsão de chuva.