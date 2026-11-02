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Vai chover no feriado? Confira a previsão do tempo em Salvador

Há possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 08:44

Dia de chuva em Salvador
Dia de chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Quem pretende aproveitar o feriado desta segunda-feira (2), Dia de Finados, em Salvador deve ficar atento à possibilidade de chuva. Segundo a Climatempo, a previsão é de sol entre nuvens, com pancadas passageiras ao longo do dia. À noite, o tempo deve ficar mais firme.

A temperatura na capital baiana deve variar entre 26°C e 29°C, com sensação térmica que pode chegar a 34°C. A previsão indica acumulado de 1,6 milímetro de chuva e 84% de probabilidade de precipitação.

RESUMO: Veja o que abre e fecha em Salvador na próxima segunda-feira (2)

1. Shoppings: Salvador Shopping e Salvador Norte funcionam das 12h às 21h para âncoras, megalojas, alimentação, lazer e farmácias; demais lojas abrem das 13h às 21h. O Shopping Barra funciona das 12h às 20h. O Shopping Center Lapa abre das 11h às 17h, com praça de alimentação até as 19h. O Shopping Paralela funciona das 12h às 21h, e o Shopping da Bahia tem lojas das 13h às 21h e alimentação e lazer das 12h às 21h. Itaigara e Piedade ficam fechados. por Reprodução
2. Material de construção: as unidades da Ferreira Costa nos Barris e na Avenida Paralela funcionam das 8h às 21h. por Shutterstock
3. Mercados: Ceasa recebe clientes das 4h às 17h, com permissionários das 3h às 17h. O Mercado do Ogunjá abre das 6h às 13h; Paripe, das 5h às 14h; Sete Portas, das 6h às 13h; e Mercado do Rio Vermelho, das 7h às 14h para os boxes e das 7h às 16h para a praça de alimentação. O Hiperideal funciona normalmente. por Shutterstock
4. Transporte: o metrô de Salvador opera normalmente, das 5h à meia-noite. por Shutterstock
5. Equipamentos culturais: a Casa das Histórias de Salvador funciona das 10h às 17h, com entrada até as 16h. A Galeria Mercado abre das 10h às 14h, com entrada até as 13h. O Museu Geológico da Bahia e o Centro Gemológico da Bahia ficam fechados. por Shutterstock
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1. Shoppings: Salvador Shopping e Salvador Norte funcionam das 12h às 21h para âncoras, megalojas, alimentação, lazer e farmácias; demais lojas abrem das 13h às 21h. O Shopping Barra funciona das 12h às 20h. O Shopping Center Lapa abre das 11h às 17h, com praça de alimentação até as 19h. O Shopping Paralela funciona das 12h às 21h, e o Shopping da Bahia tem lojas das 13h às 21h e alimentação e lazer das 12h às 21h. Itaigara e Piedade ficam fechados. por Reprodução

Pela manhã e à tarde, o sol aparece entre nuvens, mas ainda pode chover em alguns momentos. Já no período da noite, o céu deve ficar com algumas nuvens, sem previsão de chuva.

A umidade relativa do ar deve variar entre 73% e 91%, enquanto os ventos sopram de leste-sudeste, com velocidade média de 10 km/h e rajadas de até 30 km/h. O sol nasce às 5h e se põe às 17h34.

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