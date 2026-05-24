PREVISÃO DO TEMPO

Vai chover? Veja como fica o tempo em Salvador nesta semana

Previsão indica pancadas de chuva e trovoadas para a quarta-feira (1º)

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de maio de 2026 às 19:43

Chuva em Salvador Crédito: Marina Silva/ CORREIO

A semana em Salvador começa com tempo instável, alternando períodos de sol, nebulosidade e pancadas de chuva. De acordo com a previsão do Climatempo, as temperaturas devem permanecer estáveis, variando entre 24 °C e 30 °C. Ao longo dos dias, o cenário se mantém com variações entre tempo firme e chuvas passageiras, enquanto o fim de semana deve começar com nuvens e chuva rápida e terminar com pancadas mais intensas.



Nesta segunda-feira (25), a previsão indica sol com pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo fica firme. As chances de chuva chegam a 84%. A temperatura varia entre 23 °C e 30 °C.

Chuva em Salvador ao longo dos anos 1 de 61

Na terça-feira (26), a temperatura mínima permanece a mesma, enquanto a máxima pode chegar a 31 °C. Há pouca possibilidade de chuva ao longo do dia, mas podem ocorrer pancadas durante a noite.

A quarta-feira (27) será de sol, com previsão de muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Os termômetros devem oscilar entre 24 °C e 28 °C, e as chances de chuva ficam em 78%.

Na quinta-feira (28), o sol aparece entre muitas nuvens pela manhã, e pancadas de chuva podem ocorrer ao longo da tarde e da noite. As temperaturas variam entre 24 °C e 28 °C.

A temperatura máxima cai para 26 °C na sexta-feira (29), que deve ter sol com algumas nuvens durante o dia e possibilidade de chuva rápida.

O fim de semana começa com 89% de chance de chuva no sábado (30), com sol entre algumas nuvens e chuva passageira ao longo do dia. A temperatura deve chegar a 25 °C.