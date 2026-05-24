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Vai chover? Veja como fica o tempo em Salvador nesta semana

Previsão indica pancadas de chuva e trovoadas para a quarta-feira (1º)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 24 de maio de 2026 às 19:43

Chuva em Salvador
Chuva em Salvador Crédito: Marina Silva/ CORREIO

A semana em Salvador começa com tempo instável, alternando períodos de sol, nebulosidade e pancadas de chuva. De acordo com a previsão do Climatempo, as temperaturas devem permanecer estáveis, variando entre 24 °C e 30 °C. Ao longo dos dias, o cenário se mantém com variações entre tempo firme e chuvas passageiras, enquanto o fim de semana deve começar com nuvens e chuva rápida e terminar com pancadas mais intensas.

Nesta segunda-feira (25), a previsão indica sol com pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo fica firme. As chances de chuva chegam a 84%. A temperatura varia entre 23 °C e 30 °C.

Chuva em Salvador ao longo dos anos

Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador amanheceu sob forte chuva terça-feira (6) por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Salvador amanheceu com chuva nesta segunda-feira (5) por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador nesta sexta (2) por Arisson Marinho/ CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva de Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Salvador amanheceu sob chuva nesta quarta (27) por Arisson Marinho / CORREIO
Salvador amanheceu sob chuva nesta quarta (27) por Arisson Marinho / CORREIO
Chuvas seguem nesta terça (26) em Salvador por Arisson Marinho / CORREIO
Chuvas seguem nesta terça (26) em Salvador por Arisson Marinho / CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho
Salvador terá chuva com trovoadas nesta segunda por Arisson Marinho / CORREIO
Chuva em Salvador por Foto do Leitor
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuvas em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Fortes chuvas atingem a cidade de Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuvas em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Dia de chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Defesa Civil emite alerta de chuvas moderadas a fortes em Salvador por Jefferson Peixoto/Secom PMS
Salvador tem dia de chuva forte por Reprodução
Salvamar alerta para o risco de descargas elétricas na praia durante chuvas intensas em Salvador por Bruno Concha/Secom PMS
Chuva foi registrada em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador tem registrado chuva acima da média nos últimos anos por Arisson Marinho/ CORREIO
Chuva em Salvador por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Stefano Volp lança seu quinto livro, Nunca Vi a Chuva, em Salvador por LilOliveira/Divulgação
Segunda-feira (19) foi de chuvas fortes em Salvador por Paula Froes
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador amanheceu com fortes chuvas nesta segunda (2) por Marina Silva/CORREIO
Nas últimas 24 horas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicou que 34,8 mm de chuva caíram em Salvador, com ventos de velocidade média de 28,8 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
A chuva inundou ruas e invadiu as casas em Castelo Branco por Paula Fróes/CORREIO
Os ventos fortes e as chuvas em Salvador devem se estender até o próximo domingo (24). por Nara Gentil/CORREIO
Salvador amanheceu com fortes chuvas nesta segunda (2) por Marina Silva/CORREIO
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Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO

Na terça-feira (26), a temperatura mínima permanece a mesma, enquanto a máxima pode chegar a 31 °C. Há pouca possibilidade de chuva ao longo do dia, mas podem ocorrer pancadas durante a noite.

A quarta-feira (27) será de sol, com previsão de muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Os termômetros devem oscilar entre 24 °C e 28 °C, e as chances de chuva ficam em 78%.

Na quinta-feira (28), o sol aparece entre muitas nuvens pela manhã, e pancadas de chuva podem ocorrer ao longo da tarde e da noite. As temperaturas variam entre 24 °C e 28 °C.

A temperatura máxima cai para 26 °C na sexta-feira (29), que deve ter sol com algumas nuvens durante o dia e possibilidade de chuva rápida.

O fim de semana começa com 89% de chance de chuva no sábado (30), com sol entre algumas nuvens e chuva passageira ao longo do dia. A temperatura deve chegar a 25 °C.

Já no domingo (31), o tempo será marcado por chuva forte durante a manhã e aberturas de sol à tarde. As pancadas de chuva seguem presentes durante a noite. As temperaturas ficam entre 24 °C e 26 °C.

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