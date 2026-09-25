TRADIÇÃO

Vai ter caruru? Veja 10 opções gratuitas em Salvador neste final de semana

CORREIO montou um guia com diversas opções na capital baiana

Millena Marques

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 10:28

Prato de caruru Crédito: Jonas Santana/Gov da Bahia

Servir caruru é um gesto de afeto. Na Bahia, oferecer o prato — geralmente composto por caruru de quiabo, vatapá, xinxim de frango, feijão-fradinho, banana-da-terra, farofa de azeite e pipoca — é manter viva uma tradição ancestral. Servido especialmente entre os dias 26 e 28 de setembro, o famoso caruru marca a saudação aos Ibejis, orixás gêmeos das religiões de matriz africana, e a celebração dos santos Cosme e Damião. Por isso, o CORREIO preparou um guia com 10 carurus gratuitos em Salvador. De bônus, a lista ainda traz cinco opções de locais que vão vender o prato a partir de R$ 30.

Caruru da Feira de São Joaquim

Data: 26 de setembro

Horário: A partir das 13h

Local: Píer da Feira de São Joaquim

Entrada solidária: 1 lata de leite

Destaque: Samba Trator, Eduardinho Fora da Mídia, Rogério Bambeia e Dan Mocidade

Caruru de Soraia (@bia_ssa82)

Data: 26 de setembro

Horário: A partir das 19h

Local: Rua Gregório de Matos, 14, Centro Histórico

Entrada: 1 kg de alimento não perecível

Caruru do Terreiro Casa Branca (@terreirocasabranca)

Data: 26 de setembro

Horário: A partir das 9h

Local: Terreiro Casa Branca (Av. Vasco da Gama, 463 — Engenho Velho da Federação, Salvador)

Entrada Gratuita

Destaque: Caruru acontece durante a 24ª Feira da Saúde, Cultura e Literatura, com atendimentos de saúde bucal, aferição de glicemia e pressão arterial, vacinação de crianças e adultos, cães e gatos, economia solidária, exercícios terapêuticos e apresentações culturais

Caruru Ibejis 2026 - Abuse e Use (@blocoabuseuse)

Data: 27 de setembro

Horário: A partir das 12h

Local: Praça Alcebíades Damasceno, Candeal

Entrada gratuita

Destaque: Samba Duro do Bloco Abuse e Use

Caruru da Gratidão dos Gêmeos

Data: 27 de setembro

Horário: A partir das 13h30

Local: Travessa do Calabar, 46

Entrada gratuita

Caruru de Sempre Viva (@yleaxemusimboiaomoomonaja)

Data: 27 de setembro

Horário: A partir das 16h

Local: Travessa General San Martin, IAPI

Entrada gratuita

Caruru do Ilê Axé Oyá Deji (@casa_de_oia)

Data: 27 de setembro

Horário: A partir das 16h

Local: Terreiro Ilê Axé Oyá Deji - Runa Nova Canaã, 8, São Tomé de Paripe

Entrada gratuita

Caruru Cultural - Casa Bráfica (@casabrafica)

Data: 27 de setembro

Horário: A partir das 18h

Local: Rua João de Deus, 10, Centro Histórico

Entrada gratuita

Atrações: Bloco Afro Os negões, Agnoell Crioulo, Ruth Helena e Projeto Dançafro by Jusa Ventura

Caruru do Loju Odé (@lojuode)

Data: 27 de setembro

Horário: A partir das 13h

Local: Rua Albino Fernandes, 59, Novo Horizonte

Entrada gratuita

Destaque: Bingo Beneficente em prol do terreiro do Loju Odé

Caruru de Mãe Cira de Iansã (@ceumbandistacabocloreidasmatas)

Data: 28 de setembro

Horário: A partir das 19h

Local: Centro Umbandista Caboclo das Matas - Avenida Baltazar nº3, Barroquinha

Entrada gratuita

Opções privadas

Leto Gastronomia (@letogastronomia)

Data: 26 de setembro

Horário: A partir das 13h

Local: Bahia Marina

Entrada público geral: R$ 89

Associado: gratuito

Reservas: 71 99699-9988

Maimbé Salvador (@maimbesalvador)

Data: de 21 a 26 de setembro

Horário: A partir das 11h

Local: Rua Marquês de Caravelas, Barra

Caruru: R$ 49

Dona Mariquita (@donamariquita)

Data: de segunda a domingo

Horário: A partir das 12h

Local: Rua do Meio, 178, Rio Vermelho

Caruru: R$ 100

Encantos da Maré (@encantosdamare) - Samba, Caruru e Resenha

Data: 26 de setembro

Horário: A partir das 15h

Local: Avenida Beira Mar, 237, Ribeira

Buffet livre de comida baiana: R$ 135 (individual) e R$ 250 (casadinha)

Atrações: Eduh e Elton Pinheiro (Club do Pagode)

Venda por WhatsApp: 71 99344-0064

Jubiabar (@jubiabar)

Data: 27 de setembro

Horário: A partir das 15h

Local: Rua Conselheiro Pedro Luiz, 79 – Rio Vermelho

Ingresso: R$ 30 (100 primeiros no Sympla ganham o prato de caruru)

Atrações: Grupo Botequim e Soberania