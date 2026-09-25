Vai ter caruru? Veja 10 opções gratuitas em Salvador neste final de semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 10:28
Servir caruru é um gesto de afeto. Na Bahia, oferecer o prato — geralmente composto por caruru de quiabo, vatapá, xinxim de frango, feijão-fradinho, banana-da-terra, farofa de azeite e pipoca — é manter viva uma tradição ancestral. Servido especialmente entre os dias 26 e 28 de setembro, o famoso caruru marca a saudação aos Ibejis, orixás gêmeos das religiões de matriz africana, e a celebração dos santos Cosme e Damião. Por isso, o CORREIO preparou um guia com 10 carurus gratuitos em Salvador. De bônus, a lista ainda traz cinco opções de locais que vão vender o prato a partir de R$ 30.
Data: 26 de setembro
Horário: A partir das 13h
Local: Píer da Feira de São Joaquim
Entrada solidária: 1 lata de leite
Destaque: Samba Trator, Eduardinho Fora da Mídia, Rogério Bambeia e Dan Mocidade
Data: 26 de setembro
Horário: A partir das 19h
Local: Rua Gregório de Matos, 14, Centro Histórico
Entrada: 1 kg de alimento não perecível
Data: 26 de setembro
Horário: A partir das 9h
Local: Terreiro Casa Branca (Av. Vasco da Gama, 463 — Engenho Velho da Federação, Salvador)
Entrada Gratuita
Destaque: Caruru acontece durante a 24ª Feira da Saúde, Cultura e Literatura, com atendimentos de saúde bucal, aferição de glicemia e pressão arterial, vacinação de crianças e adultos, cães e gatos, economia solidária, exercícios terapêuticos e apresentações culturais
Data: 27 de setembro
Horário: A partir das 12h
Local: Praça Alcebíades Damasceno, Candeal
Entrada gratuita
Destaque: Samba Duro do Bloco Abuse e Use
Data: 27 de setembro
Horário: A partir das 13h30
Local: Travessa do Calabar, 46
Entrada gratuita
Data: 27 de setembro
Horário: A partir das 16h
Local: Travessa General San Martin, IAPI
Entrada gratuita
Data: 27 de setembro
Horário: A partir das 16h
Local: Terreiro Ilê Axé Oyá Deji - Runa Nova Canaã, 8, São Tomé de Paripe
Entrada gratuita
Data: 27 de setembro
Horário: A partir das 18h
Local: Rua João de Deus, 10, Centro Histórico
Entrada gratuita
Atrações: Bloco Afro Os negões, Agnoell Crioulo, Ruth Helena e Projeto Dançafro by Jusa Ventura
Data: 27 de setembro
Horário: A partir das 13h
Local: Rua Albino Fernandes, 59, Novo Horizonte
Entrada gratuita
Destaque: Bingo Beneficente em prol do terreiro do Loju Odé
Data: 28 de setembro
Horário: A partir das 19h
Local: Centro Umbandista Caboclo das Matas - Avenida Baltazar nº3, Barroquinha
Entrada gratuita
Data: 26 de setembro
Horário: A partir das 13h
Local: Bahia Marina
Entrada público geral: R$ 89
Associado: gratuito
Reservas: 71 99699-9988
Data: de 21 a 26 de setembro
Horário: A partir das 11h
Local: Rua Marquês de Caravelas, Barra
Caruru: R$ 49
Data: de segunda a domingo
Horário: A partir das 12h
Local: Rua do Meio, 178, Rio Vermelho
Caruru: R$ 100
Data: 26 de setembro
Horário: A partir das 15h
Local: Avenida Beira Mar, 237, Ribeira
Buffet livre de comida baiana: R$ 135 (individual) e R$ 250 (casadinha)
Atrações: Eduh e Elton Pinheiro (Club do Pagode)
Venda por WhatsApp: 71 99344-0064
Data: 27 de setembro
Horário: A partir das 15h
Local: Rua Conselheiro Pedro Luiz, 79 – Rio Vermelho
Ingresso: R$ 30 (100 primeiros no Sympla ganham o prato de caruru)
Atrações: Grupo Botequim e Soberania
Vendas: Sympla
Confira mais opções no site Quero Caruru, que reúne os carurus realizados em Salvador e Região Metropolitana por meio de um mapa interativo. A iniciativa é de Fernando Telles.