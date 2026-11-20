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Perla Ribeiro
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 09:27
Um caminhão carregado de cerveja pegou fogo na quinta-feira (19), no km 607 da BR-324, sentido Salvador, nas proximidades do bairro de Valéria, em Salvador. O incêndio ocorreu na altura da fábrica de biscoitos Águia. A suspeita é de que as chamas tenham começado em uma das rodas do semirreboque, mas a causa ainda não foi confirmada. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a carga sendo saqueada.
Valéria: caminhão carregado de cerveja pega fogo na BR-324 e tem carga saqueada
O fogo foi controlado durante a madrugada desta sexta-feira (20). O caminhão permanece no acostamento sem previsão de retirada e, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), não obstrui a pista. Mesmo assim, a movimentação de motoristas que reduzem a velocidade ou param para observar o veículo provoca congestionamento na região. Não houve necessidade de interdição da BR-324. Até o momento, não há informações oficiais sobre o que provocou o incêndio.