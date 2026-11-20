ACIDENTE

Valéria: caminhão carregado de cerveja pega fogo na BR-324 e tem carga saqueada

Veículo foi atingido pelas chamas no km 607, sentido Salvador, nas proximidades da fábrica de biscoitos Águia

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 09:27

Caminhão pega fogo na BR-324 e tem carga de bebida saqueada Crédito: Reprodução

Um caminhão carregado de cerveja pegou fogo na quinta-feira (19), no km 607 da BR-324, sentido Salvador, nas proximidades do bairro de Valéria, em Salvador. O incêndio ocorreu na altura da fábrica de biscoitos Águia. A suspeita é de que as chamas tenham começado em uma das rodas do semirreboque, mas a causa ainda não foi confirmada. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a carga sendo saqueada.

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