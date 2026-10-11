FERIADO

Veja a programação dos shoppings de Salvador para curtir o Dia das Crianças

Empreendimentos oferecem encontros com personagens, parques temáticos, shows, jogos e atividades gratuitas neste fim de semana

Millena Marques

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 08:00

Parque Expedição Azul no Salvador Shopping Crédito: Divulgação

O Dia das Crianças, celebrado na segunda-feira (12), terá uma programação especial nos shoppings de Salvador, com atrações para diferentes idades. Entre as opções estão encontros com personagens infantis, apresentações musicais, parques temáticos, jogos eletrônicos e atividades recreativas. Há alternativas gratuitas e pagas, além de atrações que seguem ao longo de outubro. Confira abaixo as atrações dos principais shoppings da capital baiana.

Programação dos shoppings de Salvador no Dia das Crianças 1 de 7

Salvador Shopping tem encontro com a Galinha Pintadinha e parques temáticos

No Salvador Shopping, uma das atrações principais é o encontro com a Galinha Pintadinha, marcado para segunda-feira (12), no Piso L1, no Espaço Gourmet. Serão seis sessões, às 14h, 15h, 16h, 17h, 18h e 19h. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia pelo aplicativo Salvador Shopping.

A programação do Holiday Salvador também oferece atividades gratuitas entre sábado (10) e segunda (12). No sábado, haverá apresentação de saxofonista das 13h às 14h30, na Praça de Alimentação, no Piso L3. Das 14h às 17h, o Piso L1, próximo à Freitas Varejo, recebe pinturinha facial, personagens temáticos e escultura de bexigas. O dia termina com apresentação do violinista Felipe Evans, das 17h às 19h, na Alameda do Piso G1 e no Piso L1, no Espaço Gourmet.

No domingo, Felipe Evans se apresenta das 13h às 14h30, na Praça de Alimentação, enquanto o saxofonista Daniel circula pela Alameda G1 e pelo Piso L1, no Espaço Gourmet, das 17h às 19h.

Para quem prefere atrações temáticas, a exposição Bob Esponja: A Experiência, no Piso L2, reúne dez ambientes e mais de 50 itens relacionados ao desenho animado. A atração segue até 18 de outubro. De terça a quinta-feira, os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). Às sextas-feiras, aos sábados, domingos e feriados, os valores são de R$ 35 (inteira) e R$ 17,50 (meia-entrada).

Já o Parque Expedição Azul, instalado na Praça Central, no Piso L1, funciona até 12 de outubro. Inspirado no fundo do mar, o espaço é voltado para crianças de 2 a 13 anos e conta com cama elástica, giro radical, escorregadores, tobogãs, piscina de bolinhas e kids play. Os ingressos custam a partir de R$ 60 por 40 minutos de permanência e podem ser comprados no local.

O shopping também reúne opções permanentes de entretenimento, como Game Station, Cinemark, Planeta Imaginário, Vila Trampolim e Vila Encantada.

Shopping Barra tem paradas de personagens e show da Galeroca

No Shopping Barra, as Paradas Encantadas acontecem no domingo (11) e na segunda-feira (12), com personagens coloridos que percorrem os corredores do empreendimento. As atividades serão realizadas em dois horários: das 14h às 15h30 e das 16h30 às 18h.

A agenda continua em outubro. No sábado (18), às 17h, o público poderá acompanhar o show da Galeroca, no Espaço Imersivo, localizado no G2 Oeste. Criada pela bailarina e comunicadora Lore Improta, a turma apresenta um espetáculo com música, dança e interação com as crianças.

Entre os dias 23 e 25 de outubro, com o Kids Experience, o shopping terá apresentações de ginástica rítmica e troca de faixas de pequenos judocas. As atividades serão realizadas no Espaço Imersivo, em ações da Federação Baiana de Judô (Febaju) e da Grow Up Sport.

Entre as demais opções de lazer do shopping estão o cinema UCI Orient Barra e os parques Planeta Imaginário, Bambuzal, Piticas, Mini Cars e Clubinho.

Shopping Paralela promove música, dança e brincadeiras gratuitas

O Shopping Paralela preparou atividades gratuitas para sábado (10) e domingo (11), a partir das 15h. No primeiro dia, a programação terá o Bonde dos Miranhas e os Musiclauns, com música, dança e interação com o público.

No domingo, o Play na Diversão reúne o Clubinho Paralela, comandado por Tio Paulinho, e personagens infantis.

Durante outubro, o empreendimento também promove o Passaporte da Diversão, iniciativa que incentiva as crianças a conhecer diferentes operações infantis. O passaporte físico pode ser retirado gratuitamente nos estabelecimentos participantes. A cada experiência com consumo, a criança recebe um carimbo e, ao completar três, ganha um brinde exclusivo de uma das operações participantes, conforme as condições da ação.

Participam da iniciativa São Jogue, Game Station, UCI Orient, Vila Trampolim, YouPlay, Mini Cars e os parques Sítio do Pica-Pau Amarelo, na Praça I, e Universo Kids, na Praça II.

No dia 31 de outubro, a partir das 15h, o shopping encerra o mês com uma programação de Halloween. A ação Doces ou Travessuras será comandada por Tio Paulinho e personagens, com um percurso pelas lojas para recolher doces e atividades no L2, em frente à Santa Lolla.

Shopping Center Lapa oferece parque gratuito com brinquedos clássicos

Para crianças e adultos que desejam compartilhar brincadeiras de diferentes épocas, o Shopping Center Lapa recebe até 24 de outubro o parque interativo Brinquedos que Contam Histórias. A atração fica na Praça de Eventos, no Piso L1, e tem acesso gratuito mediante reserva antecipada pela internet.

O espaço reúne jogos de tabuleiro, como Cara a Cara, Aquaplay e Pula Pirata, além de videogames Atari e Super Nintendo. A brinquedoteca também oferece pião, ioiô e amarelinha. Há ainda estação de pintura coletiva, jogo da memória, cruzadinhas, quebra-cabeça, carrossel, túnel do tempo e teatro de fantoches.

As sessões duram 20 minutos. O parque funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h, e aos sábados, das 9h às 19h. A reserva pode ser feita pelo site de agendamento.

Shopping Bela Vista reúne parques, jogos e cinema

No Shopping Bela Vista, as famílias encontram opções de lazer que vão de parques temáticos a jogos eletrônicos e atividades recreativas. Entre os destaques está o novo Parque Authentic Games, instalado na Praça Central, com brincadeiras, desafios e experiências interativas.

A Game Station oferece jogos eletrônicos e simuladores para crianças, adolescentes e adultos. Já a São Jogue reúne atividades para serem aproveitadas em família.

Para os pequenos, o Planeta Imaginário funciona como brinquedoteca para crianças de até 12 anos, com brinquedos, fantasias, atividades lúdicas e monitores. O Trampolim Jump Park, por sua vez, tem cerca de mil metros quadrados e oferece camas elásticas, tirolesa, escorregador, piscina de espuma e outros desafios.

A lista de atrações inclui ainda o circuito de Mini Cars, a Play Angels, com máquinas de pelúcias, a Fantástica Game, com jogos eletrônicos e experiências de realidade virtual, além da pista de kart e das salas de cinema da Cineflix.

Shopping Piedade tem programação com Tia Leide

No Shopping Piedade, a programação especial acontece no sábado (10), a partir das 13h, com Tia Leide. A atividade será realizada no Piso L4, na praça de alimentação, com brincadeiras e momentos de interação para as crianças.