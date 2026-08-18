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Veja as lojas da Casas Bahia que fecharam em Salvador

Fechamentos atingem pontos de diferentes e ocorrem em meio à crise financeira que levou a empresa a diminuir estrutura

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 10:57

Aviso na porta fechada da Casas Bahia, localizada no Salvador Shopping
Aviso na porta fechada da Casas Bahia, localizada no Salvador Shopping Crédito: Fernanda Varela/CORREIO

A Casas Bahia encerrou as atividades de pelo menos 15 lojas na Bahia em meio a uma nova etapa de redução da estrutura da empresa. Só em Salvador, 11 unidades foram fechadas. Na Região Metropolitana, outros dois pontos deixaram de funcionar.

Na capital baiana, os fechamentos atingiram lojas na Baixa dos Sapateiros, na Avenida Sete de Setembro, na Avenida Manoel Dias e no Cabula, na região da Silveira Martins. Também foram encerradas unidades nos shoppings Salvador, da Bahia, Paralela, Barra, Piedade, Salvador Norte e Bela Vista.

Na Região Metropolitana de Salvador, a rede fechou uma loja na Estrada do Coco e outra no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas. Itabuna, Barreiras e Paulo Afonso também tiveram unidades encerradas.

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Unidades da Casas Bahia fecharam em Salvador por Fernanda Varela/CORREIO
Unidades da Casas Bahia fecharam em Salvador por Fernanda Varela/CORREIO
Unidades da Casas Bahia fecharam em Salvador por Fernanda Varela/CORREIO
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Edson Silva se despediu das Casas Bahia após 21 anos de trabalho por Reprodução

No país, 298 lojas da Casas Bahia estão em processo de encerramento, segundo informações do Valor Econômico. A reestruturação também prevê cerca de 2 mil demissões. A lista de todas as lojas atingidas não foi divulgada.

A redução da rede ocorre em um momento de forte pressão financeira. No primeiro trimestre de 2026, a companhia registrou prejuízo de R$ 1,064 bilhão, contra R$ 408 milhões no mesmo período de 2025. No ano passado, a perda acumulada ficou próxima de R$ 3 bilhões.

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Além de cortar despesas, a empresa busca melhorar o fluxo de caixa. Segundo o Valor Econômico, a Casas Bahia estaria adiando pagamentos a lojistas do marketplace e negociando prazos maiores com fornecedores.

A atual rodada de cortes é maior do que as reduções feitas nos últimos anos, quando a Casas Bahia vinha diminuindo gradualmente sua presença física. Agora, a estratégia é reduzir despesas e ajustar o tamanho da operação à situação financeira da companhia. No último domingo, a empresa entrou com pedido de recuperação judicial na Justiça de São Paulo. 

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