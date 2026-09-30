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Veja como será a operação especial de trânsito em Salvador no dia da eleição

Ao todo, 76 agentes atuarão nos principais locais de votação de Salvador e no entorno do TRE-BA neste domingo (4)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 20:48

Transalvador
Transalvador Crédito: Secom PMS

No próximo domingo (4), a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) fará o controle do tráfego na capital durante o primeiro turno das Eleições 2026. Agentes do órgão estarão nos principais pontos de votação, auxiliando na travessia de pedestres e coibindo estacionamento irregular e em fila dupla.

Entre os locais que receberão atenção especial estão a Avenida Reitor Miguel Calmon, no Vale do Canela, nas proximidades da Universidade Federal da Bahia (Ufba); os colégios Góes Calmon e Luiz Viana, em Brotas; e a região do Colégio Aliomar Baleeiro, em Pernambués, entre outros.

No total, 76 agentes de trânsito atuarão na Operação Eleição durante todo o dia. Segundo a Transalvador, nenhum evento que demande bloqueio de vias ou desvio de tráfego foi autorizado para o domingo.

Durante a apuração dos votos, os agentes também atuarão no entorno do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB). O estacionamento será permitido apenas nas áreas previstas pela sinalização e pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sem a criação de zonas temporárias para o dia da eleição.

A recomendação é que os eleitores programem os deslocamentos ao longo do período de votação, evitando a concentração em um único horário e contribuindo para uma maior fluidez no trânsito.

Em caso de ocorrências relacionadas ao trânsito, os cidadãos poderão acionar o Fala Salvador pelo telefone 156 ou utilizar o aplicativo NOA Cidadão.

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