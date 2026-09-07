INDEPENDÊNCIA

VEJA FOTOS: desfile de 7 de Setembro movimenta o Campo Grande, em Salvador

Muitas famílias com crianças aproveitaram a data

Carol Neves

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 13:59

Famílias com crianças acompanharam desfile Crédito: Sora Maia/CORREIO

O 7 de Setembro mudou a paisagem do Campo Grande nesta segunda-feira (7). Desde a manhã, o público acompanhou de perto o tradicional desfile em comemoração aos 204 anos da Independência do Brasil, que saiu do largo e percorreu a Avenida Sete de Setembro até a Praça Castro Alves.

Militares das três Forças Armadas, policiais, bombeiros, estudantes e fanfarras passaram pelo circuito, que também teve viaturas, motocicletas e cavalaria. O governador Jerônimo Rodrigues e o prefeito Bruno Reis estiveram entre as autoridades presentes na celebração. Veja abaixo os principais registros do desfile em Salvador.

Veja fotos da data, pelas lentes da fotojornalista Sora Maia: