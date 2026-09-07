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VEJA FOTOS: desfile de 7 de Setembro movimenta o Campo Grande, em Salvador

Muitas famílias com crianças aproveitaram a data

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 13:59

Famílias com crianças acompanharam desfile
Famílias com crianças acompanharam desfile Crédito: Sora Maia/CORREIO

O 7 de Setembro mudou a paisagem do Campo Grande nesta segunda-feira (7). Desde a manhã, o público acompanhou de perto o tradicional desfile em comemoração aos 204 anos da Independência do Brasil, que saiu do largo e percorreu a Avenida Sete de Setembro até a Praça Castro Alves.

Militares das três Forças Armadas, policiais, bombeiros, estudantes e fanfarras passaram pelo circuito, que também teve viaturas, motocicletas e cavalaria. O governador Jerônimo Rodrigues e o prefeito Bruno Reis estiveram entre as autoridades presentes na celebração. Veja abaixo os principais registros do desfile em Salvador.

Veja fotos da data, pelas lentes da fotojornalista Sora Maia:

Famílias com crianças lotaram Campo Grande para o 7 de Setembro

Multidão acompanhou desfile por Sora Maia/CORREIO
Multidão acompanhou desfile por Sora Maia/CORREIO
Multidão acompanhou desfile por Sora Maia/CORREIO
Multidão acompanhou desfile por Sora Maia/CORREIO
Desfile do 7 de setembro reúne população no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Desfile do 7 de setembro reúne população no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Desfile do 7 de setembro reúne população no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Desfile do 7 de setembro reúne população no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Desfile do 7 de setembro reúne população no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Desfile do 7 de setembro reúne população no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Desfile do 7 de setembro reúne população no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Desfile do 7 de setembro reúne população no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Desfile do 7 de setembro reúne população no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Desfile do 7 de setembro reúne população no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Desfile do 7 de setembro reúne população no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Desfile do 7 de setembro reúne população no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Desfile do 7 de setembro reúne população no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Desfile do 7 de setembro reúne população no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Desfile do 7 de setembro reúne população no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Desfile do 7 de setembro reúne população no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Desfile do 7 de setembro reúne população no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Desfile do 7 de setembro reúne população no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Desfile do 7 de setembro reúne população no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Multidão acompanhou desfile por Sora Maia/CORREIO
Multidão acompanhou desfile por Sora Maia/CORREIO
Multidão acompanhou desfile por Sora Maia/CORREIO
Multidão acompanhou desfile por Sora Maia/CORREIO
Multidão acompanhou desfile por Sora Maia/CORREIO
Multidão acompanhou desfile por Sora Maia/CORREIO
Multidão acompanhou desfile por Sora Maia/CORREIO
Multidão acompanhou desfile por Sora Maia/CORREIO
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Multidão acompanhou desfile por Sora Maia/CORREIO

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Desfile 7 de Setembro

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