Veja o que abre e fecha em Salvador nesta segunda (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 03:00
O feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado nesta segunda-feira (12), vai alterar o funcionamento de serviços públicos, bancos, shoppings e estabelecimentos comerciais. Em Salvador, alguns serviços terão horários especiais, enquanto outros não funcionarão.
Confira o que abre e fecha na capital baiana no feriado e programe-se para evitar imprevistos.
Programação dos shoppings de Salvador no Dia das Crianças
Salvador Shopping
RedeMix: 11h às 21h;
Lojas âncoras, megalojas, alimentação, lazer e farmácias: 12h às 21h;
Demais lojas e quiosques: 13h às 21h.
Salvador Norte Shopping
Mix Mateus: 7h às 22h;
Lojas âncoras, megalojas, alimentação, lazer e farmácias: 12h às 21h;
Demais lojas e quiosques: 13h às 21h.
Shopping Barra
Lojas - das 12h às 20h
Praça de alimentação e lazer - das 12h às 20h
Barra Gourmet e restaurantes - das 12h às 20h
Shopping da Bahia
Lojas e âncoras: 10h às 21h;
Alimentação e restaurantes: 12h às 21h;
Lazer: 10h às 21h;
Playland, Planeta Criança, Planeta Imaginário e Vila Trampolim: 10h às 21h;
Clínica: fechada;
Salão do automóvel Super Carros: 10h às 19h;
Bodytech: 8h às 15h, com acesso exclusivo pelo Estacionamento D5;
Cinemas UCI: conforme programação disponível no site.
Shopping Bela Vista
Operações de lazer, alimentação, farmácias, lojas, quiosques, âncoras e supermercado GBarbosa - das 10h às 21h.
Cineflix, SAC, Alpha Fitness e o Centro Médico Bela Vista seguem horários próprios.
Shopping Center Lapa
SAC itinerante, lojas e quiosques - Fechados
Lojas âncoras (Americanas, Riachuelo, Studio Z e Pernambucanas) - das 10h às 17h
Praça de Alimentação - das 11h às 19h
Drogaria São Paulo - das 10h às 17h
Academia Lion Fitness - das 7h às 12h
Brinquedos que Contam Histórias - das 11h às 17h
Cine Imperial - Segue programação disponível no site.
Som na Praça – Adê - das 13h às 14h45
Estacionamento gratuito durante o feriado.
Shopping Paralela
Alimentação, farmácia, supermercado e salões de beleza: das 12h às 21h;
Restaurantes: das 12h às 0h;
Lojas, quiosques e operações de lazer: das 13h às 21h.
Shopping Paseo
Segunda-feira, dia 12/10:
Lojas e Quiosques – Fechados, com exceção das operações abaixo:
Lojas infantis:
Superbacana – das 12h às 18h
Carrossel – das 12h às 18h
Brinkarr – das 10h às 18h
Mundo Caramelo – das 13h às 19h
Boutique das Tortas – das 12h às 20h
Sucré – das 11h às 19h
Le Jardin – das 13h às 19h
Restaurantes – Funcionamento a partir das 12h
Cinema e academia Alpha Fitness funcionam de acordo com a programação.
Parque Shopping Bahia (Lauro de Freitas)
Lojas e Quiosques - das 10h às 22h
Praça de Alimentação - das 10h às 22h
Alameda Gourmet - das 11h às 23h
Assaí
A maioria das lojas da rede na Bahia funcionará das 7h às 22h. As unidades de Juazeiro e Paulo Afonso funcionarão das 8h às 18h, enquanto a loja Senhor do Bonfim abrirá das 7h às 17h. Já a unidade de Teixeira de Freitas permanecerá fechada no feriado.
Home Center Ferreira Costa
Avenida Paralela: das 8h às 21h;
Barris: das 8h às 21h.
Lojas da Neoenergia Coelba
Neoenergia Coelba no Shopping Barra - das 12h às 20h
Neoenergia Coelba no Salvador Shopping - das 13h às 20h.
As demais unidades estarão fechadas, com retomada do funcionamento normal na terça-feira (13).
Ceasa
Fechamento antecipado
Abertura: 4h
Fechamento: 17h
Mercado Ogunjá
Fechamento antecipado
Abertura: 6h
Fechamento: 13h
Mercado de Paripe
Fechamento antecipado
Abertura: 5h
Fechamento: 14h
Mercado da Sete Portas
Fechamento antecipado
Abertura: 6h
Fechamento: 13h
Mercado do Rio Vermelho
Fechamento antecipado
Boxes: 7h às 14h
Praça de Alimentação: 7h às 16h
GSH Banco de Sangue de Salvador
Funcionamento normal - das 7h às 18h.
Parque Zoobotânico da Bahia (Zoo Bahia)
Funcionamento normal - das 9h às 17h