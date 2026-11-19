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Elaine Sanoli
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 05:30
Por conta do feriado do Dia da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira (20), estabelecimentos comerciais e espaços de lazer de Salvador e da Região Metropolitana (RMS) poderão funcionar em horários especiais.
Para ajudar os leitores a se programarem durante o feriado, o CORREIO preparou um levantamento com os horários de funcionamento de shoppings, supermercados, feiras, transporte público, espaços de lazer e outros serviços da capital baiana e das cidades da região metropolitana.
Shopping Barra
Lojas, Lazer e Praça de Alimentação: 9h às 22h
Restaurante do Barra Gourmet e L4: a partir das 12h
Shopping Bela Vista
Quiosques, Lazer, Alimentação e Âncoras: 9h às 22h
Shopping Piedade
Funcionamento: 10h às 18h
Shopping da Bahia
Lojas e âncoras: 09h às 22h
Alimentação e restaurantes: 09h às 22h
Playland, Planeta Criança, Planeta Imaginário e Vila Trampolim: 09h às 22h
Clínica: fechada
Bodytech: 9h às 13h, com acesso exclusivo pelo Estacionamento D5
Cinemas UCI: conforme programação disponível no site
Parque Shopping Bahia
Lojas, Quiosques e Praça de Alimentação: 10h às 22h
Alameda Gourmet: 11h às 23h
Salvador Norte Shopping
Funcionamento: 9h às 22h
Cinépolis: 14h às 22h30
Caixa Econômica Federal: fechado
Lotérica: fechada
Coelba: fechada
Shopping Itaigara
Funcionamento: 9h às 17h
Atrações de Natal (Carrossel infantil gratuito – Praça Central | Espaço instagramável com ursos – Térreo | Presépio e Papai Noel – Piso L1 | Guirlanda gigante – Piso L2 | Visitas ao Papai Noel: sexta das 10h às 17h e sábado das 11h30 às 18h
Shopping Center Lapa
Lojas e quiosques: 11h às 17h
Praça de alimentação: 11h às 19h
Academia Lion: 7h às 12h
Cinema: conforme programação no site
Ferreira Costa
Unidades Barris e Paralela: 8h30 às 22h
Assaí Atacadista
As lojas da rede em Salvador funcionarão das 7h às 22h
Atacadão
Unidades Barra, Garibaldi, ACM, Cajazeiras, Cabula, Barros Reis, Iguatemi, Bonocô, Brotas, Pau da Lima, Mares, Trobogy/Canabrava, Mata Escura e Pirajá: 7h às 18h
Unidade Pituba: 24h
Rede Mix
Vitória, Alphaville, Chame Chame, Horto, Pituba (Rua Arthur Gomes), Amazonas (Rua Amazonas), Stella Maris, Vilas, Vila Laura, Rio Vermelho, Itaigara, Ondina, Imbuí, Periperi, Itapuã, Sete Portas, Simões Filho, Lauro de Freitas e IAPI: até 20h
Salvador Shopping: 11h às 21h
Hiperideal
Unidades Amazonas (Rua Amazonas), Apipema, Canela, Horto, Pituba (Manoel Dias), Vila Laura, Corredor da Vitória, Alphaville, Aquarius, Caminho das Árvores, Cidade Jardim, Itaigara, Litoral Norte (Estrada do Coco), Orla (Av. Octávio Mangabeira), Orlando Gomes, Patamares e Pituba (Rua Ceará): 6h30 às 20h
Unidades Armação, Barra, Guarajuba, Praia do Forte e Stella Maris (Rua Missionário Otto Nelson): das 7h às 20h
Unidades Graça e Eco Stella (Rua Capitão Melo): das 7h às 18h
Shopping Paralela: das 13h às 21h
Parque Shopping Bahia: das 6h30 às 21h
Lapa: fechada
Alpha Fitness
Unidades Pituba, Federação, Vila Laura, Costa Azul, Aquarius, Orlando Gomes, Vila 2 - Miragem, Vilas 3 - Prime Center: das 8h às 12h
Unidades Shopping Barra, Vitória Boulevard, Shopping Paseo Itaigara, Shopping Itaigara, Shopping Bela Vista, Shopping Paralela, Vilas 1 - Villa Verde, Outlet Premium: das 9h às 13h
Smartfit
Unidades Matatu, Shopping Piedade, Avenida Dom João VI, Brotas, Assaí Vasco da Gama, Graça, Itaigara, Cabula, Pernambués, Caminho das Árvores, Salvador Shopping, São Caetano, Pituba, Ribeira, Costa Azul, Stiep, Imbuí I, Atakarejo Lobato, Avenida Jorge Amado, Atakarejo Cajazeiras, Salvador Norte Shopping, Parque Shopping Bahia, Camaçari: das 8h às 14h
Unidades Federação, Curuzu, Saboeiro, Armação, Campinas de Pirajá, Sussuarana, Piatã, Atakarejo Simões Filho, Atakarejo Lauro De Freitas: das 8h às 17h
Triathlon
Graça: 8h às 12h
Bluefit
Unidade da Caminho das Árvores: 24 horas
Unidade da Graça: 8h às 14h
Unidade Cidade Jardim: 7h às 19h
Unidade Cabula: 24h
Selfit
Unidades Barra (Chame-Chame), Barra Hall (Associação Atlética), Caminho das Árvores, Costa Azul, Matatu, Paralela, Pituba II, Rio Vermelho e São Rafael: 8h às 18h