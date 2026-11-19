HORÁRIOS ESPECIAIS

Veja o que abre e fecha no comércio de Salvador e RMS no feriado da Consciência Negra

Shoppings, supermercados e outros estabelecimentos comerciais podem ter horários de funcionamento alterados nesta sexta-feira (20)

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 05:30

Shopping Bela Vista Crédito: Divulgação

Por conta do feriado do Dia da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira (20), estabelecimentos comerciais e espaços de lazer de Salvador e da Região Metropolitana (RMS) poderão funcionar em horários especiais.

Para ajudar os leitores a se programarem durante o feriado, o CORREIO preparou um levantamento com os horários de funcionamento de shoppings, supermercados, feiras, transporte público, espaços de lazer e outros serviços da capital baiana e das cidades da região metropolitana.

SHOPPINGS

Shopping Barra

Lojas, Lazer e Praça de Alimentação: 9h às 22h

Restaurante do Barra Gourmet e L4: a partir das 12h

Shopping Bela Vista

Quiosques, Lazer, Alimentação e Âncoras: 9h às 22h

Shopping Piedade

Funcionamento: 10h às 18h

Shopping da Bahia

Lojas e âncoras: 09h às 22h

Alimentação e restaurantes: 09h às 22h

Playland, Planeta Criança, Planeta Imaginário e Vila Trampolim: 09h às 22h

Clínica: fechada

Bodytech: 9h às 13h, com acesso exclusivo pelo Estacionamento D5

Cinemas UCI: conforme programação disponível no site

Parque Shopping Bahia

Lojas, Quiosques e Praça de Alimentação: 10h às 22h

Alameda Gourmet: 11h às 23h

Salvador Norte Shopping

Funcionamento: 9h às 22h

Cinépolis: 14h às 22h30

Caixa Econômica Federal: fechado

Lotérica: fechada

Coelba: fechada

Shopping Itaigara

Funcionamento: 9h às 17h

Atrações de Natal (Carrossel infantil gratuito – Praça Central | Espaço instagramável com ursos – Térreo | Presépio e Papai Noel – Piso L1 | Guirlanda gigante – Piso L2 | Visitas ao Papai Noel: sexta das 10h às 17h e sábado das 11h30 às 18h

Shopping Center Lapa

Lojas e quiosques: 11h às 17h

Praça de alimentação: 11h às 19h

Academia Lion: 7h às 12h

LOJAS E MERCADOS

Ferreira Costa

Unidades Barris e Paralela: 8h30 às 22h

Assaí Atacadista

As lojas da rede em Salvador funcionarão das 7h às 22h

Atacadão

Unidades Barra, Garibaldi, ACM, Cajazeiras, Cabula, Barros Reis, Iguatemi, Bonocô, Brotas, Pau da Lima, Mares, Trobogy/Canabrava, Mata Escura e Pirajá: 7h às 18h

Unidade Pituba: 24h

Rede Mix

Vitória, Alphaville, Chame Chame, Horto, Pituba (Rua Arthur Gomes), Amazonas (Rua Amazonas), Stella Maris, Vilas, Vila Laura, Rio Vermelho, Itaigara, Ondina, Imbuí, Periperi, Itapuã, Sete Portas, Simões Filho, Lauro de Freitas e IAPI: até 20h

Salvador Shopping: 11h às 21h

Hiperideal

Unidades Amazonas (Rua Amazonas), Apipema, Canela, Horto, Pituba (Manoel Dias), Vila Laura, Corredor da Vitória, Alphaville, Aquarius, Caminho das Árvores, Cidade Jardim, Itaigara, Litoral Norte (Estrada do Coco), Orla (Av. Octávio Mangabeira), Orlando Gomes, Patamares e Pituba (Rua Ceará): 6h30 às 20h

Unidades Armação, Barra, Guarajuba, Praia do Forte e Stella Maris (Rua Missionário Otto Nelson): das 7h às 20h

Unidades Graça e Eco Stella (Rua Capitão Melo): das 7h às 18h

Shopping Paralela: das 13h às 21h

Parque Shopping Bahia: das 6h30 às 21h

Lapa: fechada

ACADEMIAS

Alpha Fitness



Unidades Pituba, Federação, Vila Laura, Costa Azul, Aquarius, Orlando Gomes, Vila 2 - Miragem, Vilas 3 - Prime Center: das 8h às 12h

Unidades Shopping Barra, Vitória Boulevard, Shopping Paseo Itaigara, Shopping Itaigara, Shopping Bela Vista, Shopping Paralela, Vilas 1 - Villa Verde, Outlet Premium: das 9h às 13h

Smartfit

Unidades Matatu, Shopping Piedade, Avenida Dom João VI, Brotas, Assaí Vasco da Gama, Graça, Itaigara, Cabula, Pernambués, Caminho das Árvores, Salvador Shopping, São Caetano, Pituba, Ribeira, Costa Azul, Stiep, Imbuí I, Atakarejo Lobato, Avenida Jorge Amado, Atakarejo Cajazeiras, Salvador Norte Shopping, Parque Shopping Bahia, Camaçari: das 8h às 14h

Unidades Federação, Curuzu, Saboeiro, Armação, Campinas de Pirajá, Sussuarana, Piatã, Atakarejo Simões Filho, Atakarejo Lauro De Freitas: das 8h às 17h

Triathlon

Graça: 8h às 12h

Bluefit

Unidade da Caminho das Árvores: 24 horas

Unidade da Graça: 8h às 14h

Unidade Cidade Jardim: 7h às 19h

Unidade Cabula: 24h

Selfit

Unidades Barra (Chame-Chame), Barra Hall (Associação Atlética), Caminho das Árvores, Costa Azul, Matatu, Paralela, Pituba II, Rio Vermelho e São Rafael: 8h às 18h

BANCOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS

Bancos

Fechados | Disponíveis em áreas de autoatendimento, canais digitais e remotos (internet e mobile banking). Operações que dependem de compensação bancária, como TEDs e cheques, não serão processadas no feriado.





Correios

Não haverá atendimento nas agências dos Correios.