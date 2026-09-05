Veja o que abre e fecha no comércio de Salvador e RMS no feriado da Independência
Estabelecimentos comerciais terão funcionamento especial na próxima segunda-feira (7)
Elaine Sanoli
Publicado em 5 de setembro de 2026 às 07:00
Shopping Bela Vista Crédito: Divulgação
Por conta do feriado da Independência do Brasil, celebrado na próxima segunda-feira (7), estabelecimentos públicos e comerciais da capital baiana e da Região Metropolitana de Salvador (RMS) terão horários de funcionamento modificados.
Para ajudar os leitores a se programarem, o CORREIO fez um levantamento com os horários de funcionamento de shoppings, supermercados, feiras, transporte público, espaços de lazer e outros segmentos do comércio.
SHOPPINGS
Shopping Barra
Lojas: 12h às 20h;
Pista de Gelo: 12h às 20h;
Praça de Alimentação / fast food: 12h às 20h;
Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Almacen Pepe, Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4): a partir das 12h;
Shopping Piedade estará fechado na segunda-feira (7).
Shopping da Bahia
Lojas e quiosques: 13h às 21h;
Âncoras, alimentação, restaurantes e lazer: 12h às 21h.
Salvador Shopping
Shopping: 12h às 21h;
RedeMix: 11h às 21h.
Salvador Norte Shopping
SmartFit: 7h às 19h;
Cinépolis: confira no site oficial;
Caixa: fechada;
Coelba: fechada;
Mix Mateus: 7h às 22h.
Shopping Paseo Itaigara
Lojas e Quiosques: fechados;
Restaurantes: funcionamento a partir das 12h.
Boulevard Shopping Camaçari
Âncoras: 13h às 21h;
Lojas satélites: 14h às 21h;
Praça de alimentação e Magic Games: 12h às 21h;
Café, sorveteria e quiosques de alimentação: 14h às 21h;
Drogaria: 14h às 21h;
Smartfit: 8h às 21h;
Cinemark, arena e clínicas médicas: conforme programação;
Lotérica, SAC, Neoenergia e cartórios: fechados.
LOJAS E MERCADOS
Ferreira Costa
As lojas estarão abertas das 8h às 21h;
Assaí Atacadista
Unidades de Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Barreiras, Feira de Santana, Tomba, Guanambi, Ilhéus, Itapetinga, Jequié, Serrinha e Vitória da Conquista: 7h às 22h;
Unidade de Senhor do Bonfim: 7h às 17h;
Unidade de Teixeira de Freitas: 7h às 19h;
Unidade de Juazeiro: 7h às 18h;
Unidade de Paulo Afonso: 8h às 18h.
Rede Mix
Vitória, Alphaville, Chame Chame, Horto, Pituba (Rua Arthur Gomes), Amazonas (Rua Amazonas), Stella Maris, Vilas, Vila Laura, Rio Vermelho, Itaigara, Ondina e Imbuí: até 20h;
Periperi, Itapuã, Sete Portas, Simões Filho, Lauro de Freitas e IAPI: até 13h;
Salvador Shopping: das 11h às 21h.
Hiperideal
Unidades Amazonas (Rua Amazonas), Apipema, Canela, Horto, Pituba (Manoel Dias), Vila Laura, Corredor da Vitória, Alphaville, Aquarius, Caminho das Árvores, Cidade Jardim, Itaigara, Litoral Norte (Estrada do Coco), Orla (Av. Octávio Mangabeira), Orlando Gomes, Patamares e Pituba (Rua Ceará): das 6h30 às 20h;
Unidades Armação, Barra, Guarajuba, Praia do Forte e Stella Maris (Rua Missionário Otto Nelson): das 7h às 20h;
Unidades Graça e Eco Stella (Rua Capitão Melo): das 7h às 18h;
Shopping Paralela: das 13h às 21h;
Parque Shopping Bahia: das 6h30 às 21h;
Lapa: fechada.
BANCOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
Expediente será suspenso nas unidades do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).
SAC
Fechado, com exceção do SAC Móvel, que estará nas cidades de Ponto Novo (Praça Leônidas Freire), Santa Rita de Cássia (Praça Félix Pinto) e Itororó (Praça João Borges da Rocha Neto).
Bancos
Fechados | Disponíveis em áreas de autoatendimento, canais digitais e remotos (internet e mobile banking).
Correios
Não haverá atendimento nas agências dos Correios.
Prefeituras-Bairro
As unidades administrativas não funcionarão na segunda-feira (7). O atendimento será retomado normalmente na terça-feira (8).
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)
Estarão disponíveis 24 horas por dia | A vacinação estará disponível no Salvador Shopping das 12h às 19h.
ACADEMIAS
Alpha Fitness
Unidades Pituba, Federação, Vila Laura, Costa Azul, Aquarius, Orlando Gomes, Vila 2 - Miragem, Vilas 3 - Prime Center: das 8h às 12h;
Unidades Shopping Barra, Vitória Boulevard, Shopping Paseo Itaigara, Shopping Itaigara, Shopping Bela Vista, Shopping Paralela, Vilas 1 - Villa Verde, Outlet Premium: das 9h às 13h.
Smartfit
Unidades Matatu, Shopping Piedade, Avenida Dom João VI, Brotas, Assaí Vasco da Gama, Graça, Itaigara, Cabula, Pernambués, Caminho das Árvores, Salvador Shopping, São Caetano, Pituba, Ribeira, Costa Azul, Stiep, Imbuí I, Atakarejo Lobato, Avenida Jorge Amado, Atakarejo Cajazeiras, Salvador Norte Shopping, Parque Shopping Bahia, Camaçari: das 8h às 14h;
Federação, Curuzu, Saboeiro, Armação, Campinas de Pirajá, Sussuarana, Piatã, Atakarejo Simões Filho, Atakarejo Lauro De Freitas: das 8h às 17h.
Triathlon
Graça: 8h às 12h.
Bluefit
Unidade da Caminho das Árvores: 24 horas;
Unidade da Graça: 8h às 14h;
Unidade Cidade Jardim: 7h às 19h.
Selfit
Unidades Barra (Chame-Chame), Barra Hall (Associação Atlética), Caminho das Árvores, Costa Azul, Matatu, Paralela, Pituba II, Rio Vermelho e São Rafael: 8h às 18h.
TRANSPORTE PÚBLICO
CCR Metrô Bahia
Funcionamento: 5h à 0h
Ônibus
Para atender à demanda durante o desfile cívico-militar de 7 de Setembro, haverá alterações nos itinerários dos ônibus que circulam pela região do desfile, além de programação especial para algumas linhas.
As mudanças atingirão linhas que passam pela Avenida Sete de Setembro, entre a Ladeira da Barra e o Centro, além de trechos do Corredor da Vitória, Rua da Graça, Praça Castro Alves, Rua Chile, Ladeira da Montanha, Rua Carlos Gomes, Rua Conceição da Praia, Rua Forte de São Pedro e Largo dos Aflitos.
Os desvios ocorrerão de forma progressiva, conforme o avanço do desfile, e os ônibus serão direcionados para corredores alternativos até a retomada dos itinerários regulares.
A Ladeira da Montanha será interditada a partir das 5h. Para reforçar o atendimento nos horários de maior demanda, a Secretaria de Mobilidade (Semob) disponibilizará 16 veículos de frota de apoio: oito na Estação da Lapa, das 13h às 23h; dois na Estação Pirajá, das 15h às 22h; dois no Terminal Acesso Norte, das 14h às 21h; e quatro na Estação Águas Claras, das 14h às 21h.