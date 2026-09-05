HORÁRIOS ESPECIAIS

Veja o que abre e fecha no comércio de Salvador e RMS no feriado da Independência

Estabelecimentos comerciais terão funcionamento especial na próxima segunda-feira (7)

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 07:00

Shopping Bela Vista Crédito: Divulgação

Por conta do feriado da Independência do Brasil, celebrado na próxima segunda-feira (7), estabelecimentos públicos e comerciais da capital baiana e da Região Metropolitana de Salvador (RMS) terão horários de funcionamento modificados.

Para ajudar os leitores a se programarem, o CORREIO fez um levantamento com os horários de funcionamento de shoppings, supermercados, feiras, transporte público, espaços de lazer e outros segmentos do comércio.

SHOPPINGS

Shopping Barra

Lojas: 12h às 20h;

Pista de Gelo: 12h às 20h;



Praça de Alimentação / fast food: 12h às 20h;



Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Almacen Pepe, Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4): a partir das 12h;



Cinema: consulte a programação no site <http://orientcinemas.com.br>.



Shopping Paralela

Lojas e quiosques: 13h às 21h;

Farmácias, supermercado, academia e salão de beleza: 12h às 21h;

Praça de Alimentação: 12h às 21h;



Restaurantes: 12h às 00h;



Atrações de lazer: 13h às 21h;



UCI Cinema: programação normal de funcionamento;



Faculdade Unime não terá atendimento ao público.



Parque Shopping Bahia

Âncoras e Alimentação: 12h às 21h;

Alameda Gourmet: 12h às 22h;



Demais lojas e quiosques: 13h às 21h.



Shopping Bela Vista

Lojas e quiosques: 13h às 21h;

Lazer e alimentação: 12h às 21h;



Lojas âncoras: 12h às 21h.



Shopping Center Lapa

Lojas e quiosques: fechados;

Lojas âncoras: Americanas, Riachuelo e Pernambucanas: 11h às 17h;



Praça de Alimentação: 11h às 19h;



Cine Imperial: programação disponível no site <https://csingresso.com.br/home/cidade/2927408/empresa/Cine%20Imperial>;



Som na Praça - Eloy Cheideart: 13h às 14h45;



Estacionamento: gratuito durante o feriado.



Shopping Piedade

Shopping Piedade estará fechado na segunda-feira (7).

Shopping da Bahia

Lojas e quiosques: 13h às 21h;

Âncoras, alimentação, restaurantes e lazer: 12h às 21h.



Salvador Shopping

Shopping: 12h às 21h;

RedeMix: 11h às 21h.



Salvador Norte Shopping

SmartFit: 7h às 19h;

Cinépolis: confira no site oficial;



Caixa: fechada;

Coelba: fechada;

Mix Mateus: 7h às 22h.



Shopping Paseo Itaigara

Lojas e Quiosques: fechados;

Restaurantes: funcionamento a partir das 12h.



Boulevard Shopping Camaçari

Âncoras: 13h às 21h;

Lojas satélites: 14h às 21h;



Praça de alimentação e Magic Games: 12h às 21h;



Café, sorveteria e quiosques de alimentação: 14h às 21h;



Drogaria: 14h às 21h;



Smartfit: 8h às 21h;



Cinemark, arena e clínicas médicas: conforme programação;



Lotérica, SAC, Neoenergia e cartórios: fechados.



LOJAS E MERCADOS

Ferreira Costa

As lojas estarão abertas das 8h às 21h;

Assaí Atacadista

Unidades de Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Barreiras, Feira de Santana, Tomba, Guanambi, Ilhéus, Itapetinga, Jequié, Serrinha e Vitória da Conquista: 7h às 22h;

Unidade de Senhor do Bonfim: 7h às 17h;



Unidade de Teixeira de Freitas: 7h às 19h;



Unidade de Juazeiro: 7h às 18h;



Unidade de Paulo Afonso: 8h às 18h.



Rede Mix

Vitória, Alphaville, Chame Chame, Horto, Pituba (Rua Arthur Gomes), Amazonas (Rua Amazonas), Stella Maris, Vilas, Vila Laura, Rio Vermelho, Itaigara, Ondina e Imbuí: até 20h;

Periperi, Itapuã, Sete Portas, Simões Filho, Lauro de Freitas e IAPI: até 13h;



Salvador Shopping: das 11h às 21h.



Hiperideal

Unidades Amazonas (Rua Amazonas), Apipema, Canela, Horto, Pituba (Manoel Dias), Vila Laura, Corredor da Vitória, Alphaville, Aquarius, Caminho das Árvores, Cidade Jardim, Itaigara, Litoral Norte (Estrada do Coco), Orla (Av. Octávio Mangabeira), Orlando Gomes, Patamares e Pituba (Rua Ceará): das 6h30 às 20h;

Unidades Armação, Barra, Guarajuba, Praia do Forte e Stella Maris (Rua Missionário Otto Nelson): das 7h às 20h;



Unidades Graça e Eco Stella (Rua Capitão Melo): das 7h às 18h;



Shopping Paralela: das 13h às 21h;



Parque Shopping Bahia: das 6h30 às 21h;

Lapa: fechada.



BANCOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia

Expediente será suspenso nas unidades do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

SAC

Fechado, com exceção do SAC Móvel, que estará nas cidades de Ponto Novo (Praça Leônidas Freire), Santa Rita de Cássia (Praça Félix Pinto) e Itororó (Praça João Borges da Rocha Neto).

Bancos

Fechados | Disponíveis em áreas de autoatendimento, canais digitais e remotos (internet e mobile banking).

Correios

Não haverá atendimento nas agências dos Correios.

Prefeituras-Bairro

As unidades administrativas não funcionarão na segunda-feira (7). O atendimento será retomado normalmente na terça-feira (8).

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Estarão disponíveis 24 horas por dia | A vacinação estará disponível no Salvador Shopping das 12h às 19h.

ACADEMIAS

Alpha Fitness

Unidades Pituba, Federação, Vila Laura, Costa Azul, Aquarius, Orlando Gomes, Vila 2 - Miragem, Vilas 3 - Prime Center: das 8h às 12h;

Unidades Shopping Barra, Vitória Boulevard, Shopping Paseo Itaigara, Shopping Itaigara, Shopping Bela Vista, Shopping Paralela, Vilas 1 - Villa Verde, Outlet Premium: das 9h às 13h.

Smartfit

Unidades Matatu, Shopping Piedade, Avenida Dom João VI, Brotas, Assaí Vasco da Gama, Graça, Itaigara, Cabula, Pernambués, Caminho das Árvores, Salvador Shopping, São Caetano, Pituba, Ribeira, Costa Azul, Stiep, Imbuí I, Atakarejo Lobato, Avenida Jorge Amado, Atakarejo Cajazeiras, Salvador Norte Shopping, Parque Shopping Bahia, Camaçari: das 8h às 14h;

Federação, Curuzu, Saboeiro, Armação, Campinas de Pirajá, Sussuarana, Piatã, Atakarejo Simões Filho, Atakarejo Lauro De Freitas: das 8h às 17h.

Triathlon

Graça: 8h às 12h.

Bluefit

Unidade da Caminho das Árvores: 24 horas;

Unidade da Graça: 8h às 14h;



Unidade Cidade Jardim: 7h às 19h.



Selfit

Unidades Barra (Chame-Chame), Barra Hall (Associação Atlética), Caminho das Árvores, Costa Azul, Matatu, Paralela, Pituba II, Rio Vermelho e São Rafael: 8h às 18h.

TRANSPORTE PÚBLICO

CCR Metrô Bahia

Funcionamento: 5h à 0h

Ônibus

Para atender à demanda durante o desfile cívico-militar de 7 de Setembro, haverá alterações nos itinerários dos ônibus que circulam pela região do desfile, além de programação especial para algumas linhas.



As mudanças atingirão linhas que passam pela Avenida Sete de Setembro, entre a Ladeira da Barra e o Centro, além de trechos do Corredor da Vitória, Rua da Graça, Praça Castro Alves, Rua Chile, Ladeira da Montanha, Rua Carlos Gomes, Rua Conceição da Praia, Rua Forte de São Pedro e Largo dos Aflitos.

Os desvios ocorrerão de forma progressiva, conforme o avanço do desfile, e os ônibus serão direcionados para corredores alternativos até a retomada dos itinerários regulares.