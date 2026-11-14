Veja o que abre e fecha no comércio de Salvador e RMS no feriado da Proclamação da República

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Elaine Sanoli
Publicado em 14 de novembro de 2026 às 07:00
Por conta do feriado da Proclamação da República, celebrado neste domingo (15), estabelecimentos comerciais e espaços de lazer de Salvador e da Região Metropolitana (RMS) poderão funcionar em horários especiais.
Para ajudar os leitores a se programarem durante o feriado, o CORREIO preparou um levantamento com os horários de funcionamento de shoppings, supermercados, feiras, transporte público, espaços de lazer e outros serviços da capital baiana e das cidades da região metropolitana.
Shopping Barra
Lojas, Praça de Alimentação, Lazer, Barra Gourmet e restaurantes do L4: 12h às 20h
Shopping Bela Vista
Lojas e Quiosques: 13h às 21h
Alimentação, Lazer e Âncoras: 12h às 21h
Parque Shopping Bahia
Lojas âncoras e Praça de Alimentação: 12h às 21h
Demais lojas e quiosques: 13h às 21h
Alameda Gourmet: 11h às 22h
Shopping Piedade
Fechado
Shopping da Bahia
Lojas: 13h às 21h
Âncoras, Alimentação, Restaurantes e Lazer: 12h às 21h
Salvador Shopping
Shopping: 12h às 21h
RedeMix: 11h às 21h
Salvador Norte Shopping
Shopping: 12h às 21h
Smart Fit: 7h às 19h
Cinépolis: 14h às 21h30
Mix Mateus: 7h às 21h
Caixa Econômica Federal: fechado
Lotérica: fechada
Coelba: fechada
Ferreira Costa
Unidades Barris e Paralela: 8h30 às 19h
Outlet Premium
Lojas e praça de alimentação: 9h às 21h
Assaí Atacadista
Unidades de Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Barreiras, Feira de Santana, Tomba, Guanambi, Ilhéus, Itapetinga, Jequié, Serrinha e Vitória da Conquista: 7h às 22h;
Unidade de Senhor do Bonfim: 7h às 17h;
Unidade de Teixeira de Freitas: 7h às 19h;
Unidade de Juazeiro: 7h às 18h;
Unidade de Paulo Afonso: 8h às 18h.
Atacadão
Unidades Barra, Garibaldi, ACM, Cajazeiras, Cabula, Barros Reis, Iguatemi, Bonocô, Brotas, Pau da Lima, Mares, Trobogy/Canabrava, Mata Escura e Pirajá: 7h às 18h
Pituba: 24h
Rede Mix
Vitória, Alphaville, Chame Chame, Horto, Pituba (Rua Arthur Gomes), Amazonas (Rua Amazonas), Stella Maris, Vilas, Vila Laura, Rio Vermelho, Itaigara, Ondina e Imbuí: até 20h;
Periperi, Itapuã, Sete Portas, Simões Filho, Lauro de Freitas e IAPI: até 13h;
Salvador Shopping: das 11h às 21h.
Hiperideal
Alpha Fitness
Unidades Pituba, Federação, Vila Laura, Costa Azul, Aquarius, Orlando Gomes, Vila 2 - Miragem, Vilas 3 - Prime Center: das 8h às 12h;
Unidades Shopping Barra, Vitória Boulevard, Shopping Paseo Itaigara, Shopping Itaigara, Shopping Bela Vista, Shopping Paralela, Vilas 1 - Villa Verde, Outlet Premium: das 9h às 13h
Smartfit
Unidades Matatu, Shopping Piedade, Avenida Dom João VI, Brotas, Assaí Vasco da Gama, Graça, Itaigara, Cabula, Pernambués, Caminho das Árvores, Salvador Shopping, São Caetano, Pituba, Ribeira, Costa Azul, Stiep, Imbuí I, Atakarejo Lobato, Avenida Jorge Amado, Atakarejo Cajazeiras, Salvador Norte Shopping, Parque Shopping Bahia, Camaçari: das 8h às 14h
Unidades Federação, Curuzu, Saboeiro, Armação, Campinas de Pirajá, Sussuarana, Piatã, Atakarejo Simões Filho, Atakarejo Lauro De Freitas: das 8h às 17h
Triathlon
Graça: 8h às 12h
Bluefit
Unidade da Caminho das Árvores: 24 horas
Unidade da Graça: 8h às 14h
Unidade Cidade Jardim: 7h às 19h
Unidade Cabula: 24h
Selfit
Unidades Barra (Chame-Chame), Barra Hall (Associação Atlética), Caminho das Árvores, Costa Azul, Matatu, Paralela, Pituba II, Rio Vermelho e São Rafael: 8h às 18h.