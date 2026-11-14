HORÁRIOS ESPECIAIS

Veja o que abre e fecha no comércio de Salvador e RMS no feriado da Proclamação da República

Shoppings, supermercados e outros estabelecimentos comerciais podem ter horários de funcionamento alterados neste domingo (15)

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 07:00

Shopping Bela Vista Crédito: Divulgação

Por conta do feriado da Proclamação da República, celebrado neste domingo (15), estabelecimentos comerciais e espaços de lazer de Salvador e da Região Metropolitana (RMS) poderão funcionar em horários especiais.

Para ajudar os leitores a se programarem durante o feriado, o CORREIO preparou um levantamento com os horários de funcionamento de shoppings, supermercados, feiras, transporte público, espaços de lazer e outros serviços da capital baiana e das cidades da região metropolitana.

SHOPPINGS

Shopping Barra

Lojas, Praça de Alimentação, Lazer, Barra Gourmet e restaurantes do L4: 12h às 20h

Shopping Bela Vista

Lojas e Quiosques: 13h às 21h

Alimentação, Lazer e Âncoras: 12h às 21h

Parque Shopping Bahia

Lojas âncoras e Praça de Alimentação: 12h às 21h

Demais lojas e quiosques: 13h às 21h

Alameda Gourmet: 11h às 22h

Shopping Piedade

Fechado

Shopping da Bahia

Lojas: 13h às 21h

Âncoras, Alimentação, Restaurantes e Lazer: 12h às 21h

Salvador Shopping

Shopping: 12h às 21h

RedeMix: 11h às 21h

Salvador Norte Shopping

Shopping: 12h às 21h

Smart Fit: 7h às 19h

Cinépolis: 14h às 21h30

Mix Mateus: 7h às 21h

Caixa Econômica Federal: fechado

Lotérica: fechada

Coelba: fechada

LOJAS E MERCADOS

Ferreira Costa

Unidades Barris e Paralela: 8h30 às 19h

Outlet Premium

Lojas e praça de alimentação: 9h às 21h

Assaí Atacadista

Unidades de Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Barreiras, Feira de Santana, Tomba, Guanambi, Ilhéus, Itapetinga, Jequié, Serrinha e Vitória da Conquista: 7h às 22h;

Unidade de Senhor do Bonfim: 7h às 17h;

Unidade de Teixeira de Freitas: 7h às 19h;

Unidade de Juazeiro: 7h às 18h;

Unidade de Paulo Afonso: 8h às 18h.

Atacadão

Unidades Barra, Garibaldi, ACM, Cajazeiras, Cabula, Barros Reis, Iguatemi, Bonocô, Brotas, Pau da Lima, Mares, Trobogy/Canabrava, Mata Escura e Pirajá: 7h às 18h

Pituba: 24h

Rede Mix

Vitória, Alphaville, Chame Chame, Horto, Pituba (Rua Arthur Gomes), Amazonas (Rua Amazonas), Stella Maris, Vilas, Vila Laura, Rio Vermelho, Itaigara, Ondina e Imbuí: até 20h;

Periperi, Itapuã, Sete Portas, Simões Filho, Lauro de Freitas e IAPI: até 13h;

Salvador Shopping: das 11h às 21h.

Hiperideal

Unidades Amazonas (Rua Amazonas), Apipema, Canela, Horto, Pituba (Manoel Dias), Vila Laura, Corredor da Vitória, Alphaville, Aquarius, Caminho das Árvores, Cidade Jardim, Itaigara, Litoral Norte (Estrada do Coco), Orla (Av. Octávio Mangabeira), Orlando Gomes, Patamares e Pituba (Rua Ceará): das 6h30 às 20h;

Unidades Armação, Barra, Guarajuba, Praia do Forte e Stella Maris (Rua Missionário Otto Nelson): das 7h às 20h;

Unidades Graça e Eco Stella (Rua Capitão Melo): das 7h às 18h;

Shopping Paralela: das 13h às 21h;

Parque Shopping Bahia: das 6h30 às 21h;

Lapa: fechada.

ACADEMIAS

Alpha Fitness

Unidades Pituba, Federação, Vila Laura, Costa Azul, Aquarius, Orlando Gomes, Vila 2 - Miragem, Vilas 3 - Prime Center: das 8h às 12h;

Unidades Shopping Barra, Vitória Boulevard, Shopping Paseo Itaigara, Shopping Itaigara, Shopping Bela Vista, Shopping Paralela, Vilas 1 - Villa Verde, Outlet Premium: das 9h às 13h

Smartfit

Unidades Matatu, Shopping Piedade, Avenida Dom João VI, Brotas, Assaí Vasco da Gama, Graça, Itaigara, Cabula, Pernambués, Caminho das Árvores, Salvador Shopping, São Caetano, Pituba, Ribeira, Costa Azul, Stiep, Imbuí I, Atakarejo Lobato, Avenida Jorge Amado, Atakarejo Cajazeiras, Salvador Norte Shopping, Parque Shopping Bahia, Camaçari: das 8h às 14h

Unidades Federação, Curuzu, Saboeiro, Armação, Campinas de Pirajá, Sussuarana, Piatã, Atakarejo Simões Filho, Atakarejo Lauro De Freitas: das 8h às 17h

Triathlon

Graça: 8h às 12h

Bluefit

Unidade da Caminho das Árvores: 24 horas

Unidade da Graça: 8h às 14h

Unidade Cidade Jardim: 7h às 19h

Unidade Cabula: 24h

Selfit