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Veja quais são os 10 melhores bairros de Salvador para encontrar um amor

Levantamento do aplicativo happn coloca Barra, Itapuã e Imbuí nas primeiras posições entre os bairros favoritos dos usuários na capital baiana

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 20:11

Date perfeito Crédito: Shutterstock

A Barra foi eleita o melhor bairro de Salvador para encontrar um novo crush, segundo um levantamento divulgado pelo aplicativo de relacionamentos happn nesta quinta-feira (15). O ranking reúne as dez regiões mais curtidas pelos usuários da plataforma na capital baiana.

Além da Barra, os bairros de Itapuã e Imbuí ocupam a segunda e a terceira posições, respectivamente. O levantamento foi divulgado junto ao lançamento da funcionalidade “Seu Bairro”, que permite aos usuários destacar suas regiões favoritas diretamente no perfil.

Segundo o aplicativo, a preferência por determinados bairros pode refletir o estilo de vida, a rotina e os interesses dos usuários, além de facilitar o início de conversas entre pessoas com afinidades em comum.

Veja quais são os 10 melhores bairros de Salvador para encontrar um amor; o 10º vai te surpreender 1 de 10

Confira o ranking dos dez bairros favoritos de Salvador, segundo o happn:

1. Barra

2. Itapuã

3. Imbuí

4. Rio Vermelho

5. Pituba

6. Ribeira

7. Santo Antônio Além do Carmo

8. Boa Viagem

9. Stella Maris

10. Cabula

Bairros podem facilitar novas conexões

Uma pesquisa realizada pelo happn em setembro, com 1.036 usuários no Brasil, apontou que 42% dos solteiros acreditam que seu bairro favorito reflete sua rotina e seu estilo de vida. Outros 25% afirmaram que esses locais representam fortemente seus hábitos e valores pessoais.

O levantamento também revelou que 60% dos entrevistados consideram que compartilhar um bairro favorito aumenta as chances de iniciar uma conversa com um possível interesse amoroso. Para 30%, essa informação facilita significativamente a conexão.