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Veja quais são os próximos feriados nacionais e em Salvador até o fim de 2026

Calendário inclui datas em segundas e sextas-feiras, além do feriado municipal de Nossa Senhora da Conceição da Praia, em dezembro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 16:36

Calendário 2026
Calendário 2026 Crédito: Shutterstock

Quem já está planejando os próximos dias de descanso pode se preparar para as datas que restam no calendário de 2026. Até dezembro, os brasileiros terão quatro feriados nacionais, além de uma data municipal em Salvador. Parte deles cairá próximo ao fim de semana, o que pode facilitar a organização de viagens e momentos de lazer.

O próximo feriado nacional será o Dia de Finados, em 2 de novembro, uma segunda-feira. Em seguida, a Proclamação da República, celebrada em 15 de novembro, cairá em um domingo. Já o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, será comemorado em uma sexta-feira, assim como o Natal, em 25 de dezembro.

Na capital baiana, o calendário inclui ainda o feriado municipal de Nossa Senhora da Conceição da Praia, padroeira de Salvador, celebrado em 8 de dezembro, uma terça-feira. A data faz parte das tradições religiosas e culturais da cidade.

Saiba feriados nacionais e pontos facultativos de 2026

1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional) por Tiago CaldasArquivo Correio
16 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo) por Ana Lúcia Albuquerque/ Arquivo Correio
17 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo) por Arquivo Correio
18 de fevereiro – Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h) por Marina Silva/Arquivo Correio
3 de abril – Paixão de Cristo (feriado nacional) por Paula Froes /Arquivo Correio
20 de abril – Ponto facultativo por Paula Froes
21 de abril – Tiradentes (feriado nacional) por Reprodução
1º de maio – Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional) por Reprodução | Prefeitura de Ipojuca
4 de junho – Corpus Christi (ponto facultativo) por Tripadvisor
5 de junho – Ponto facultativo por Fábio Marconi/Divulgação
7 de setembro – Independência do Brasil (feriado nacional) por Reprodução
12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional) por Reprodução
28 de outubro – Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo) por Reprodução
2 de novembro – Finados (feriado nacional) por Reprodução
15 de novembro – Proclamação da República (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
24 de dezembro – Véspera de Natal (ponto facultativo após as 13h) por Reprodução | Freepik
25 de dezembro – Natal (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
31 de dezembro – Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13h) por Shutterstock
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1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional) por Tiago CaldasArquivo Correio

Apesar das possibilidades de descanso prolongado, a folga não é garantida para todos os trabalhadores. Serviços essenciais e outras atividades autorizadas podem funcionar normalmente nos feriados. Conforme as regras aplicáveis, quem trabalha nessas datas pode ter direito ao pagamento em dobro ou a uma folga compensatória.

Confira os próximos feriados

2 de novembro, segunda-feira: Finados (feriado nacional);

15 de novembro, domingo: Proclamação da República (feriado nacional);

20 de novembro, sexta-feira: Dia da Consciência Negra (feriado nacional);

8 de dezembro, terça-feira: Nossa Senhora da Conceição da Praia (feriado municipal em Salvador);

25 de dezembro, sexta-feira: Natal (feriado nacional).

Tags:

Feriado

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