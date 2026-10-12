Veja quais são os próximos feriados nacionais e em Salvador até o fim de 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 16:36
O próximo feriado nacional será o Dia de Finados, em 2 de novembro, uma segunda-feira. Em seguida, a Proclamação da República, celebrada em 15 de novembro, cairá em um domingo. Já o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, será comemorado em uma sexta-feira, assim como o Natal, em 25 de dezembro.
Na capital baiana, o calendário inclui ainda o feriado municipal de Nossa Senhora da Conceição da Praia, padroeira de Salvador, celebrado em 8 de dezembro, uma terça-feira. A data faz parte das tradições religiosas e culturais da cidade.
Saiba feriados nacionais e pontos facultativos de 2026
Apesar das possibilidades de descanso prolongado, a folga não é garantida para todos os trabalhadores. Serviços essenciais e outras atividades autorizadas podem funcionar normalmente nos feriados. Conforme as regras aplicáveis, quem trabalha nessas datas pode ter direito ao pagamento em dobro ou a uma folga compensatória.
Confira os próximos feriados
2 de novembro, segunda-feira: Finados (feriado nacional);
15 de novembro, domingo: Proclamação da República (feriado nacional);
20 de novembro, sexta-feira: Dia da Consciência Negra (feriado nacional);
8 de dezembro, terça-feira: Nossa Senhora da Conceição da Praia (feriado municipal em Salvador);
25 de dezembro, sexta-feira: Natal (feriado nacional).