FOLGA

Veja quais são os próximos feriados nacionais e em Salvador até o fim de 2026

Calendário inclui datas em segundas e sextas-feiras, além do feriado municipal de Nossa Senhora da Conceição da Praia, em dezembro

Millena Marques

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 16:36

Calendário 2026 Crédito: Shutterstock

Quem já está planejando os próximos dias de descanso pode se preparar para as datas que restam no calendário de 2026. Até dezembro, os brasileiros terão quatro feriados nacionais, além de uma data municipal em Salvador. Parte deles cairá próximo ao fim de semana, o que pode facilitar a organização de viagens e momentos de lazer.

O próximo feriado nacional será o Dia de Finados, em 2 de novembro, uma segunda-feira. Em seguida, a Proclamação da República, celebrada em 15 de novembro, cairá em um domingo. Já o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, será comemorado em uma sexta-feira, assim como o Natal, em 25 de dezembro.

Na capital baiana, o calendário inclui ainda o feriado municipal de Nossa Senhora da Conceição da Praia, padroeira de Salvador, celebrado em 8 de dezembro, uma terça-feira. A data faz parte das tradições religiosas e culturais da cidade.

Saiba feriados nacionais e pontos facultativos de 2026 1 de 19

Apesar das possibilidades de descanso prolongado, a folga não é garantida para todos os trabalhadores. Serviços essenciais e outras atividades autorizadas podem funcionar normalmente nos feriados. Conforme as regras aplicáveis, quem trabalha nessas datas pode ter direito ao pagamento em dobro ou a uma folga compensatória.

Confira os próximos feriados

2 de novembro, segunda-feira: Finados (feriado nacional);

15 de novembro, domingo: Proclamação da República (feriado nacional);

20 de novembro, sexta-feira: Dia da Consciência Negra (feriado nacional);

8 de dezembro, terça-feira: Nossa Senhora da Conceição da Praia (feriado municipal em Salvador);