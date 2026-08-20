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Vem saldão? Veja o que vai acontecer com produtos que ainda estão nas lojas das Casas Bahia em Salvador

Grupo encerrou atividades em 12 das 16 unidades da capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 09:40

Casas Bahia no Shopping Barra
Casas Bahia no Shopping Barra Crédito: Leitor CORREIO

O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque. Na loja do Shopping Barra, por exemplo, as portas estão fechadas, mas é possível ver diversos eletrodomésticos novos dentro do imóvel.

Ao contrário do esperado pelos clientes, no entanto, não haverá saldão ou leilão para os eletrônicos da capital baiana. Segundo a empresa, todos os produtos serão encaminhados ao centro de distribuição. O principal centro de distribuição do Grupo Casas Bahia na Bahia está localizado no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

Vem saldão? Veja o que vai acontecer com produtos que ainda estão nas lojas das Casas Bahia em Salvador

O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO
Na loja do Shopping Barra, por exemplo, as portas estão fechadas, mas é possível ver diversos eletrodomésticos novos dentro do imóvel. por Leitor CORREIO
Ao contrário do esperado pelos clientes, no entanto, não haverá saldão ou leilão para os eletrônicos da capital baiana.  por Leitor CORREIO
Segundo a empresa, todos os produtos serão encaminhados ao centro de distribuição.  por Leitor CORREIO
O principal centro de distribuição do Grupo Casas Bahia na Bahia está localizado no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. por Leitor CORREIO
Além disso, as vendas continuam nas quatro unidades remanescentes da cidade.  por Leitor CORREIO
Elas estão localizadas nos bairros da Calçada, Cajazeiras, Itapuã e Pau da Lima. por Reprodução
Entre os estabelecimentos desativados estão todas as lojas instaladas em shopping centers, incluindo as do Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Shopping Piedade. por Leitor CORREIO
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O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO

Além disso, as vendas continuam nas quatro unidades remanescentes da cidade. Elas estão localizadas nos bairros da Calçada, Cajazeiras, Itapuã e Pau da Lima.

Entre os estabelecimentos desativados estão todas as lojas instaladas em shopping centers, incluindo as do Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Shopping Piedade.

O fechamento das unidades em Salvador acompanha o plano nacional de reestruturação da companhia. Conforme o pedido de recuperação judicial, quase 300 lojas foram desativadas em todo o país, enquanto cerca de 3 mil funcionários foram dispensados. O processo envolve a Casas Bahia e outras nove empresas do grupo, que buscam renegociar aproximadamente R$ 17,3 bilhões em dívidas sob supervisão da Justiça.

Casas Bahia realiza leilão hoje

O destino de produtos das Casas Bahia em outros estados vai ser diferente. O Grupo Casas Bahia colocou 391 produtos em leilão eletrônico, com itens como celulares, notebooks, fogões, refrigeradores e lavadoras. A disputa acontece nesta quinta-feira (20), a partir das 15h, pela plataforma Kwara.

O leilão K-2911 é realizado pela plataforma Kwara e reúne produtos como smartphones, tablets, notebooks, fogões, televisores, refrigeradores e outros eletrodomésticos.

Entre os produtos anunciados estão um tablet Positivo acompanhado de fone de ouvido JBL, com lance atual de R$ 210; um fogão Atlas Coliseum Plus de quatro bocas, por R$ 234; e celulares Samsung Galaxy A06 e Galaxy A07, com ofertas de R$ 235.

Para participar do leilão, é necessário ter uma conta na Kwara. O interessado deve realizar o cadastro, concordar com os termos de adesão e condições de uso e solicitar a habilitação na página do evento. A solicitação precisa ser feita com antecedência mínima de uma hora em relação ao horário previsto para o início do leilão.

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Casas Bahia

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