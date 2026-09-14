DECISÃO

Vendedora é chamada de 'lingua de ladeira' em loja de calçados de Salvador, trabalha 13 dias consecutivos e ganha R$ 10 mil na Justiça

Tribunal manteve a condenação por assédio moral, mas reduziu de 10% para 2% do valor da causa

Wendel de Novais

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 07:40

Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de 5ª região Crédito: Divulgação

Uma vendedora de uma loja de calçados de Salvador será indenizada em R$ 10 mil após ser chamada de “língua de ladeira” e “língua grande” pela gerente. A 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA) manteve a condenação por assédio moral. Ainda cabe recurso.

Segundo o processo, os apelidos começaram depois que a trabalhadora questionou situações ocorridas na loja, entre elas jornadas exaustivas. A vendedora relatou ter trabalhado 13 dias consecutivos sem folga e afirmou que a gerente costumava atribuir nomes depreciativos aos funcionários.

A trabalhadora também disse que, durante um evento da empresa, a gerente confeccionou placas com os apelidos e obrigou os empregados a posar para fotografias. As imagens teriam sido compartilhadas em grupos internos de mensagens e publicadas nas redes sociais. Uma captura de tela anexada ao processo mostra funcionários segurando cartazes com a expressão “língua de ladeira”.

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Na primeira instância, o juiz da 15ª Vara do Trabalho de Salvador considerou contundentes as provas do assédio moral. A versão da vendedora foi confirmada por duas testemunhas. Já uma testemunha apresentada pela empresa afirmou que a própria trabalhadora teria criado o apelido, mas o magistrado apontou contradições no depoimento e aplicou multa de 10% do valor da causa.

Ao julgar os recursos da empresa e da testemunha, a relatora, desembargadora Ana Paola Diniz, considerou que o apelido e as fotografias expuseram a funcionária a tratamento degradante. A magistrada rejeitou o argumento de que tudo não passava de uma brincadeira ou de uma “gíria regional” e destacou que a conduta constrangedora foi promovida pela chefia.