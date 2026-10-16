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Vereador que propôs título a Flávio Bolsonaro em Salvador afirma receber ameaças de morte e pede proteção policial

Cezar Leite (PL) diz que está usando colete à prova de balas e afirma ter identificado autores das intimidações

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 12:04

Vereador que propôs título a Flávio Bolsonaro em Salvador afirma receber ameaças de morte e pede proteção policial Crédito: Divulgação

O vereador de Salvador Cezar Leite (PL), autor da proposta que concedeu o Título de Cidadão Soteropolitano ao senador Flávio Bolsonaro (PL), afirmou que vem recebendo ameaças de morte e que está sob proteção de agentes da Casa Militar da Câmara Municipal.

O parlamentar também disse que está usando colete à prova de balas. As declarações foram feitas na manhã desta sexta-feira (16), durante entrevista ao programa apresentado pelo radialista João Kalil, na Popular FM.

Segundo o vereador, as ameaças começaram após a aprovação da homenagem ao senador. Cezar Leite afirmou que identificou os autores das intimidações e que pretende tomar medidas judiciais contra eles.

A trajetória de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar
Cresceu no Rio com os irmãos Eduardo e Carlos, enquanto o pai construía sua carreira política como deputado federal por Acervo familiar
Os irmãos Bolsonaro por Acervo familiar
Bolsonaro e os três filhos mais velhos por Acervo familiar
Bolsonaro, a primeira esposa eos três filhos mais velhos por Acervo familiar
Os irmãos ao lado do pai na adolescência por Acervo familiar
Formou-se em Direito pela Universidade Candido Mendes antes de seguir carreira na política por Reprodução
Aos 21 anos, foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Assumiu seu primeiro mandato em 2003 por Divulgação
Flávio permaneceu na Assembleia Legislativa fluminense por quatro mandatos consecutivos, até 2018 por Divulgação
Em 2018, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, no mesmo pleito em que Jair Bolsonaro conquistou a Presidência por Divulgação
No Senado desde 2019, Flávio assumiu a presidência da Comissão de Segurança Pública em 2025 por Agência Senado
Escolhido para representar o PL na eleição de 2026, disputou a Presidência pela primeira vez, com Alfredo Gaspar como candidato a vice por Reprodução/Partido Liberal
Flávio Bolsonaro por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
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Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar

“Eu vou processar as pessoas que fizeram esses ataques. Eu já identifiquei todo mundo, já tenho tudo na mão, inclusive a identidade de alguns assessores”, declarou.

O parlamentar, no entanto, disse que não divulgará os nomes neste momento para não comprometer as providências legais. Ele também afirmou que contará com assistência militar durante a cerimônia de entrega do título.

“A gente está com assistência militar, inclusive para o dia do evento, para que nada de surpresa aconteça”, disse.

A cerimônia de entrega do Título de Cidadão Soteropolitano a Flávio Bolsonaro está prevista para este sábado (17), às 15h, no Farol da Barra, em Salvador.

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