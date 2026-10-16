CIDADÃO SOTEROPOLITANO

Vereador que propôs título a Flávio Bolsonaro em Salvador afirma receber ameaças de morte e pede proteção policial

Cezar Leite (PL) diz que está usando colete à prova de balas e afirma ter identificado autores das intimidações

Esther Morais

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 12:04

Vereador que propôs título a Flávio Bolsonaro em Salvador afirma receber ameaças de morte e pede proteção policial Crédito: Divulgação

O vereador de Salvador Cezar Leite (PL), autor da proposta que concedeu o Título de Cidadão Soteropolitano ao senador Flávio Bolsonaro (PL), afirmou que vem recebendo ameaças de morte e que está sob proteção de agentes da Casa Militar da Câmara Municipal.

O parlamentar também disse que está usando colete à prova de balas. As declarações foram feitas na manhã desta sexta-feira (16), durante entrevista ao programa apresentado pelo radialista João Kalil, na Popular FM.

Segundo o vereador, as ameaças começaram após a aprovação da homenagem ao senador. Cezar Leite afirmou que identificou os autores das intimidações e que pretende tomar medidas judiciais contra eles.

A trajetória de Flávio Bolsonaro 1 de 13

“Eu vou processar as pessoas que fizeram esses ataques. Eu já identifiquei todo mundo, já tenho tudo na mão, inclusive a identidade de alguns assessores”, declarou.

O parlamentar, no entanto, disse que não divulgará os nomes neste momento para não comprometer as providências legais. Ele também afirmou que contará com assistência militar durante a cerimônia de entrega do título.

“A gente está com assistência militar, inclusive para o dia do evento, para que nada de surpresa aconteça”, disse.