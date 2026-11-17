MODA

Vestido criado com viscose produzida na Bahia homenageia a realeza africana no Afro Fashion Day

Peça assinada por Fagner Bispo e Filipe Dias foi apresentada por modelo com deficiência durante a 12ª edição do evento

Carol Neves

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 08:43

Peça foi assinada por Fagner Bispo e Filipe Dias Crédito: Lucas Assis

A realeza africana e sua conexão com a cultura afro-baiana inspiraram um vestido exclusivo apresentado na 12ª edição do Afro Fashion Day, realizada no último sábado (14), na Praça Terreiro de Jesus, no Pelourinho, em Salvador. A criação foi desenvolvida com viscose produzida a partir de celulose fabricada na Bahia e teve como proposta unir moda, representatividade e inclusão.

Assinada pelos estilistas baianos Fagner Bispo e Filipe Dias, a peça foi apresentada pela modelo Glaucia Jeam, que se identifica como “mulher negra com deficiência, LGBTQIA(P)+ e periférica em (r)evolução constante”. O figurino foi pensado para valorizar sua identidade e destacar também sua prótese, incorporando a inclusão à concepção da criação.

Modelo Glaucia Jeam usa look de viscose da Bracell Crédito: Lucas Assis

“A ideia foi passar que a realeza também está na diversidade dos nossos corpos e das nossas histórias”, afirma Fagner Bispo. Segundo ele, a escolha da modelo foi parte fundamental do conceito, para que ela ocupasse a passarela como protagonista, sem esconder características de sua identidade.

O vestido tem modelagem de um ombro só, na cor amarelo-ouro, com drapeados na parte superior, cintura marcada e reguladores laterais que permitem ajustar o comprimento e a abertura da saia. Na parte de trás, uma cauda longa funciona como uma capa. Tranças esculturais inspiradas nas coroas africanas e acessórios dourados completaram a produção.

A escolha da viscose também contribuiu para o resultado. De acordo com Filipe Dias, a leveza e o caimento do tecido permitem explorar drapeados, franzidos e volumes sem comprometer o movimento da roupa. O estilista destaca que a proposta foi transformar um material versátil em uma peça de aparência sofisticada.

Cobertura Afro Fashion Day 1 de 34

Parceria entre moda e indústria baiana

A criação foi viabilizada pela Bracell, patrocinadora do Afro Fashion Day pelo quarto ano consecutivo. A parceria com os estilistas busca aproximar a indústria da produção de moda local e apresentar diferentes aplicações da celulose fabricada pela companhia no Polo Industrial de Camaçari, matéria-prima utilizada na produção de viscose e também presente em outros segmentos, como alimentos e medicamentos.

“A moda também é um caminho para revelar as diferentes aplicações da celulose. Estar no Afro Fashion Day é uma forma de mostrar como a celulose produzida pela Bracell vai além da indústria, transforma-se em viscose, conectando-se à criatividade, à cultura e à valorização da diversidade”, afirma Rudine Antes, diretor-geral da Bracell Bahia.

Além do desfile, a empresa distribuiu lenços de viscose produzidos pela Cooperativa de Trabalho das Costureiras de Inhambupe e Região (Coopecir), apoiada pelo Bracell Social. A iniciativa integra as ações de responsabilidade social da companhia voltadas ao desenvolvimento social, ao empreendedorismo feminino e à geração de renda.