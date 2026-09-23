ACIDENTE

Viatura da PM derruba poste, bate em prédio de condomínio e afeta trânsito em Salvador

Acidente foi registrado na Avenida Manoel Dias da Silva

Wendel de Novais

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 09:08

Viatura derrubou poste e acertou muro de condomínio na Pituba Crédito: Reprodução/TV Bahia

Uma viatura da Polícia Militar derrubou um poste de iluminação pública e atingiu a estrutura de um condomínio durante um grave acidente na Avenida Manoel Dias da Silva, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (23). Com a força da colisão, a parte da frente do veículo ficou destruída e parte do muro do condomínio foi danificada, de acordo com informações da TV Bahia.

O poste caiu sobre a viatura, enquanto um dos pneus do veículo foi parar próximo à entrada do condomínio. A estrutura do muro ficou rachada e apresenta risco de desabamento. Partes da caminhonete também ficaram presas junto à base do poste. A viatura envolvida pertence ao Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo), unidade da Polícia Militar.

Viatura derrubou poste e acertou muro de condomínio na Pituba 1 de 4

Os airbags foram acionados, o para-brisa ficou quebrado e a parte dianteira do veículo sofreu danos severos. Os policiais que estavam na viatura foram encaminhados para uma unidade de saúde e estão fora de risco. A dinâmica da colisão ainda será investigada, mas o acidente provocou lentidão no trânsito da Manoel Dias no sentido Pituba-Rio Vermelho.

A queda do poste também provocou riscos relacionados à rede elétrica. Cabos de alta tensão ficaram na área e o local precisou ser isolado. Equipes da Coelba foram acionadas para realizar o desligamento e os procedimentos de segurança, enquanto agentes da Transalvador acompanharam a ocorrência.