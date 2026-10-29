SALVADOR

Vídeo mostra momento em que estrutura desaba em galpão de Pirajá; queda matou duas mulheres

Outras três mulheres foram socorridas por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para hospitais da rede pública

Millena Marques

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 20:41

Desabamento ocorreu em galpão de Pirajá Crédito: Reprodução

Câmeras de segurança registraram o momento em que as pilastras desabaram em um galpão de reciclagem em Pirajá, bairro de Salvador, na terça-feira (27).

O desabamento aconteceu à tarde, na Rua Pisca Pisca. Vigas e pilastras caíram sobre cinco trabalhadoras. Duas delas, identificadas como Joseane Raimundo Pereira Silva e Claudia Aldeiva Santos Santana, morreram no local. Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML).

As outras três mulheres, identificadas como Cleide Santos, Simone Araújo e Rosilene Mendes, foram socorridas por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para hospitais da rede pública. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde delas.

Desabamento em Pirajá 1 de 7

Fiscalização vai apurar causas do acidente

A Auditoria-Fiscal do Trabalho na Bahia iniciou uma fiscalização para analisar as circunstâncias do acidente. Os auditores vão inspecionar o local, a obra e as estruturas envolvidas, além de entrevistar trabalhadores, representantes do empregador e testemunhas.

A empresa também será notificada a apresentar documentos relacionados à segurança e à saúde no trabalho, incluindo a documentação do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR).