Vídeo mostra momento em que estrutura desaba em galpão de Pirajá; queda matou duas mulheres

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Millena Marques
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 20:41
Câmeras de segurança registraram o momento em que as pilastras desabaram em um galpão de reciclagem em Pirajá, bairro de Salvador, na terça-feira (27).
O desabamento aconteceu à tarde, na Rua Pisca Pisca. Vigas e pilastras caíram sobre cinco trabalhadoras. Duas delas, identificadas como Joseane Raimundo Pereira Silva e Claudia Aldeiva Santos Santana, morreram no local. Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML).
As outras três mulheres, identificadas como Cleide Santos, Simone Araújo e Rosilene Mendes, foram socorridas por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para hospitais da rede pública. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde delas.
Desabamento em Pirajá
Fiscalização vai apurar causas do acidente
A Auditoria-Fiscal do Trabalho na Bahia iniciou uma fiscalização para analisar as circunstâncias do acidente. Os auditores vão inspecionar o local, a obra e as estruturas envolvidas, além de entrevistar trabalhadores, representantes do empregador e testemunhas.
A empresa também será notificada a apresentar documentos relacionados à segurança e à saúde no trabalho, incluindo a documentação do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR).
Conforme as constatações da fiscalização, poderão ser emitidos autos de infração, termos de embargo ou de interdição e notificações para o cumprimento de medidas de segurança. O objetivo, segundo o órgão, é identificar os fatores que causaram o acidente e corrigir irregularidades para evitar novas ocorrências.