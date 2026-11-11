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Vídeo: Onda invade ferry perto de Salvador, derruba funcionário e atinge carros

Passageira relata que uma mulher passou mal durante a travessia

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 11:03

Água invadiu ferry
Água invadiu ferry Crédito: Reprodução

Uma onda invadiu a área de veículos do ferry-boat Maria Bethânia e derrubou um funcionário na noite de segunda-feira (9), quando a embarcação se aproximava de Salvador. O ferry havia saído da Ilha de Itaparica às 21h. A Internacional Travessias Salvador (ITS), administradora do serviço, informou que ninguém ficou ferido e que passageiros e tripulantes desembarcaram em segurança.

O vídeo da travessia mostra dois funcionários tentando fechar o portão da proa, que havia se aberto. A água atinge os dois, derruba um deles e avança sobre os veículos mais próximos. Outras imagens mostram arranhões na lataria de um carro elétrico.

A passageira Luise Negrão, que fez as imagens, contou que a embarcação balançou mais do que de costume durante a viagem e que o susto maior veio perto da chegada à capital. "Tinha criança chorando. Quem estava dentro do carros atingidos, um elétrico da Gelly, teve uma moça que passou mal, teve crise de pânico quando a água invadiu", relembrou, dizendo que seu carro não teve danos. 

Em nota, a ITS atribuiu os danos e a abertura parcial do portão aos ventos fortes e à agitação do mar. A empresa afirmou que monitora as condições meteorológicas continuamente e que a tripulação é habilitada para atuar em situações adversas.

No dia da travessia, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) emitiu um aviso de atenção para Salvador e o litoral baiano com a chegada de uma frente fria. O aviso previa pancadas de chuva e ventos de 40 a 50 km/h entre o meio-dia de segunda-feira (9) e o meio-dia de quarta-feira (11).  

A ITS também informou, citando o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que havia alerta amarelo para acumulados de chuva e ventos até sexta-feira (13).

LEIA NOTA COMPLETA DA ITS:

A Internacional Travessias Salvador (ITS) informa que na segunda-feira (09/11), durante a travessia com destino a Salvador realizada pelo ferry-boat Maria Bethânia, foram registradas condições meteorológicas adversas, com fortes ventos e agitação marítima.

Em decorrência do mau tempo, o portão da proa da embarcação sofreu danos e abriu parcialmente. A empresa reforça que não houve feridos, e que tanto os passageiros quanto a tripulação desembarcaram com total segurança.

A ITS ressalta que o monitoramento das condições climáticas é constante e que segue adotando todas as medidas preventivas necessárias para garantir a integridade de seus usuários e colaboradores, reiteirando ainda que a tripulação é habilitada para atuar em situações adversas durante as travessias.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), está mantido alerta amarelo para acumulados de chuva e ventos até sexta-feira 13/11.

Internacional Travessias Salvador

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