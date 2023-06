Vidraceiro é baleado e morto perto de casa na Engomadeira; família acusa PMs

Um vidraceiro morreu ao ser baleado quando voltava do trabalho na tarde da quinta-feira (8), no bairro da Engomadeira, em Salvador. Carlos Henrique Soares do Santos, 47 anos, foi baleado por policiais militares, segundo a família. A Polícia Militar diz que houve uma troca de tiros na região e Paulo foi atingido.



Carlos Henrique estava chegando na casa dele, na Rua Paulo Magalhães, quando foi baleado. Ele ainda foi levado ao Hospital Roberto Santos - segundo familiares, já estava morto quando isso aconteceu.