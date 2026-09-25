TEATRO

Vila Velha reabre com 3 salas de espetáculo, nova estrutura e mais acessibilidade em Salvador

Espaço que marca a história cultural da Bahia ganhou novos equipamentos de som, luz e audiovisual, tratamento acústico, climatização e uma terceira sala para montagens experimentais

Mariana Rios

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 21:06

Teatro Vila Velha reabre em Salvador após obra de R$ 28,6 milhões Crédito: Igor Santos / Secom PMS

O Teatro Vila Velha reabriu nesta sexta-feira (25), no Passeio Público, em Salvador, com uma estrutura renovada para receber espetáculos de diferentes formatos. O espaço, que mantém no nome a referência ao teatro inaugurado em 1964, agora conta com três salas de espetáculo, novos sistemas de som, iluminação e audiovisual, tratamento acústico, climatização e estruturas de acessibilidade.

A principal novidade para o público é a transformação da antiga sala João Augusto, usada anteriormente para ensaios, em uma terceira sala de espetáculos. O espaço foi preparado para receber montagens experimentais, monólogos e apresentações de formatos diversos.

Novo Vila Velha 1 de 9

A reforma também modificou o Cabaré dos Novos, que ganhou isolamento acústico e passou a poder funcionar simultaneamente à sala principal. No palco principal, foram duplicadas as varas cênicas, ampliando as possibilidades de montagem dos espetáculos.

A sala principal recebeu ainda novo tratamento acústico, sistema de ar-condicionado e equipamentos de iluminação, som e audiovisual. O complexo ganhou também uma subestação de energia e novos espaços para guardar materiais cenográficos.

As mudanças não ficam restritas às salas de apresentação. Camarins, foyer, café/bar, salas de ensaio e áreas administrativas foram reformulados. As instalações elétricas e os sistemas de climatização e acústica foram atualizados, assim como os equipamentos de segurança, incluindo alarmes, combate a incêndios e monitoramento por circuito fechado de televisão (CFTV).

Acesso ampliado

Uma das principais mudanças está no acesso ao teatro. Uma nova passarela metálica conecta o Passeio Público ao Vila Velha e leva o público a uma torre de elevadores, criada durante a reforma. O projeto também incluiu uma rampa de acesso mais suave e novas escadarias para distribuir os espectadores pelos diferentes níveis do equipamento.

A intervenção buscou resolver uma das limitações da estrutura anterior: o acesso de pessoas com deficiência a diferentes áreas do teatro, incluindo o palco e partes da plateia.

O Passeio Público também passou por recuperação. A intervenção incluiu a renovação da iluminação e melhorias em bancos, equipamentos, monumentos, fonte e mirante.

Memória do Vila Velha

Apesar da modernização, o projeto preservou características da estrutura cênica do teatro e elementos que fazem parte de sua identidade. O acervo do Vila Velha, estimado em cerca de um milhão de documentos, ganhou um espaço destinado à preservação, pesquisa e visitação.

Novo Vila Velha 1 de 9

O mural na entrada do teatro, criado pelo artista plástico Bel Borba, também foi recuperado. A obra apresentava sinais de deterioração provocados pela ação do tempo.

Ao todo, foram investidos R$ 28,6 milhões na revitalização do complexo do Vila Velha e do Passeio Público. Segundo a Prefeitura de Salvador, R$ 14 milhões foram destinados à compra de equipamentos, enquanto R$ 14,6 milhões foram aplicados nas obras físicas do teatro e na recuperação do espaço público.

Criado em 1964 por alunos dissidentes da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (Ufba), liderados pelo professor João Augusto, o Vila Velha se tornou um dos espaços mais importantes da produção cultural baiana.

O teatro foi palco de momentos ligados à formação do movimento tropicalista. Entre eles está o espetáculo “Nós, Por Exemplo...”, que reuniu Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa e Tom Zé.

Ao longo de seis décadas, também passaram pelo espaço artistas como Lázaro Ramos, Wagner Moura, Virgínia Rodrigues e Othon Bastos, além de grupos e companhias como Novos Baianos, Bando de Teatro Olodum, Viladança, Cia. de Teatro Novos Novos e VilaVox.

Noite de festa