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Vila Velha reabre com 3 salas de espetáculo, nova estrutura e mais acessibilidade em Salvador

Espaço que marca a história cultural da Bahia ganhou novos equipamentos de som, luz e audiovisual, tratamento acústico, climatização e uma terceira sala para montagens experimentais

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 21:06

Teatro Vila Velha reabre em Salvador após obra de R$ 28,6 milhões que modernizou estrutura e preservou história do teatro baiano
Teatro Vila Velha reabre em Salvador após obra de R$ 28,6 milhões  Crédito: Igor Santos / Secom PMS

Teatro Vila Velha reabriu nesta sexta-feira (25), no Passeio Público, em Salvador, com uma estrutura renovada para receber espetáculos de diferentes formatos. O espaço, que mantém no nome a referência ao teatro inaugurado em 1964, agora conta com três salas de espetáculo, novos sistemas de som, iluminação e audiovisual, tratamento acústico, climatização e estruturas de acessibilidade.

A principal novidade para o público é a transformação da antiga sala João Augusto, usada anteriormente para ensaios, em uma terceira sala de espetáculos. O espaço foi preparado para receber montagens experimentais, monólogos e apresentações de formatos diversos.

Novo Vila Velha

O Teatro Vila Velha reabriu nesta sexta-feira (25) com três salas de espetáculo, incluindo um novo espaço para montagens experimentais e monólogos por Igor Santos / Secom PMS
A sala principal ganhou novos sistemas de som, iluminação e audiovisual, além de tratamento acústico e climatização por Igor Santos / Secom PMS
O Cabaré dos Novos recebeu isolamento acústico e foi preparado para funcionar simultaneamente à sala principal por Igor Santos / Secom PMS
Uma nova passarela metálica conecta o Passeio Público ao teatro, com rampa de acesso suave e elevador para facilitar a circulação do público por Igor Santos / Secom PMS
A reforma ampliou as condições de acessibilidade do Vila Velha, com novas escadarias e elevadores que dão acesso aos diferentes níveis do equipamento por Igor Santos / Secom PMS
O complexo também ganhou novos camarins, espaços para armazenamento de cenários e figurinos e áreas reformuladas para ensaios, além de melhorias no foyer e no café/bar por Igor Santos / Secom PMS
Artistas, autoridades e convidados participaram da festa de reabertura do Teatro Vila Velha, que volta a receber espetáculos após as obras de revitalização por Igor Santos / Secom PMS
A entrada do Teatro Vila Velha ganhou nova passarela de acesso e teve o mural de Bel Borba recuperado. O espaço foi reinaugurado nesta sexta-feira (25), após investimento de R$ 28,6 milhões no complexo por Igor Santos / Secom PMS
'Há exatos 62 anos, Gil, Caetano e tantos outros grandes artistas inauguravam esse teatro, que foi palco da revelação e produção cultural da Bahia, projetando aqui os nossos artistas, que lideraram movimentos culturais no Brasil e no mundo. Ele agora recebe uma grande reforma. Espero que possa agora inspirar as novas gerações', afirmou o prefeito Bruno Reis durante a reabertura do Vila Velha, nesta sexta-feira (25) por Igor Santos / Secom PMS
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O Teatro Vila Velha reabriu nesta sexta-feira (25) com três salas de espetáculo, incluindo um novo espaço para montagens experimentais e monólogos por Igor Santos / Secom PMS

A reforma também modificou o Cabaré dos Novos, que ganhou isolamento acústico e passou a poder funcionar simultaneamente à sala principal. No palco principal, foram duplicadas as varas cênicas, ampliando as possibilidades de montagem dos espetáculos.

A sala principal recebeu ainda novo tratamento acústico, sistema de ar-condicionado e equipamentos de iluminação, som e audiovisual. O complexo ganhou também uma subestação de energia e novos espaços para guardar materiais cenográficos.

As mudanças não ficam restritas às salas de apresentação. Camarins, foyer, café/bar, salas de ensaio e áreas administrativas foram reformulados. As instalações elétricas e os sistemas de climatização e acústica foram atualizados, assim como os equipamentos de segurança, incluindo alarmes, combate a incêndios e monitoramento por circuito fechado de televisão (CFTV).

Acesso ampliado

Uma das principais mudanças está no acesso ao teatro. Uma nova passarela metálica conecta o Passeio Público ao Vila Velha e leva o público a uma torre de elevadores, criada durante a reforma. O projeto também incluiu uma rampa de acesso mais suave e novas escadarias para distribuir os espectadores pelos diferentes níveis do equipamento.

A intervenção buscou resolver uma das limitações da estrutura anterior: o acesso de pessoas com deficiência a diferentes áreas do teatro, incluindo o palco e partes da plateia.

O Passeio Público também passou por recuperação. A intervenção incluiu a renovação da iluminação e melhorias em bancos, equipamentos, monumentos, fonte e mirante.

Memória do Vila Velha

Apesar da modernização, o projeto preservou características da estrutura cênica do teatro e elementos que fazem parte de sua identidade. O acervo do Vila Velha, estimado em cerca de um milhão de documentos, ganhou um espaço destinado à preservação, pesquisa e visitação.

Novo Vila Velha

O Teatro Vila Velha reabriu nesta sexta-feira (25) com três salas de espetáculo, incluindo um novo espaço para montagens experimentais e monólogos por Igor Santos / Secom PMS
A sala principal ganhou novos sistemas de som, iluminação e audiovisual, além de tratamento acústico e climatização por Igor Santos / Secom PMS
O Cabaré dos Novos recebeu isolamento acústico e foi preparado para funcionar simultaneamente à sala principal por Igor Santos / Secom PMS
Uma nova passarela metálica conecta o Passeio Público ao teatro, com rampa de acesso suave e elevador para facilitar a circulação do público por Igor Santos / Secom PMS
A reforma ampliou as condições de acessibilidade do Vila Velha, com novas escadarias e elevadores que dão acesso aos diferentes níveis do equipamento por Igor Santos / Secom PMS
O complexo também ganhou novos camarins, espaços para armazenamento de cenários e figurinos e áreas reformuladas para ensaios, além de melhorias no foyer e no café/bar por Igor Santos / Secom PMS
Artistas, autoridades e convidados participaram da festa de reabertura do Teatro Vila Velha, que volta a receber espetáculos após as obras de revitalização por Igor Santos / Secom PMS
A entrada do Teatro Vila Velha ganhou nova passarela de acesso e teve o mural de Bel Borba recuperado. O espaço foi reinaugurado nesta sexta-feira (25), após investimento de R$ 28,6 milhões no complexo por Igor Santos / Secom PMS
'Há exatos 62 anos, Gil, Caetano e tantos outros grandes artistas inauguravam esse teatro, que foi palco da revelação e produção cultural da Bahia, projetando aqui os nossos artistas, que lideraram movimentos culturais no Brasil e no mundo. Ele agora recebe uma grande reforma. Espero que possa agora inspirar as novas gerações', afirmou o prefeito Bruno Reis durante a reabertura do Vila Velha, nesta sexta-feira (25) por Igor Santos / Secom PMS
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O Teatro Vila Velha reabriu nesta sexta-feira (25) com três salas de espetáculo, incluindo um novo espaço para montagens experimentais e monólogos por Igor Santos / Secom PMS

O mural na entrada do teatro, criado pelo artista plástico Bel Borba, também foi recuperado. A obra apresentava sinais de deterioração provocados pela ação do tempo.

Ao todo, foram investidos R$ 28,6 milhões na revitalização do complexo do Vila Velha e do Passeio Público. Segundo a Prefeitura de Salvador, R$ 14 milhões foram destinados à compra de equipamentos, enquanto R$ 14,6 milhões foram aplicados nas obras físicas do teatro e na recuperação do espaço público.

Criado em 1964 por alunos dissidentes da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (Ufba), liderados pelo professor João Augusto, o Vila Velha se tornou um dos espaços mais importantes da produção cultural baiana.

O teatro foi palco de momentos ligados à formação do movimento tropicalista. Entre eles está o espetáculo “Nós, Por Exemplo...”, que reuniu Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa e Tom Zé.

Ao longo de seis décadas, também passaram pelo espaço artistas como Lázaro Ramos, Wagner Moura, Virgínia Rodrigues e Othon Bastos, além de grupos e companhias como Novos Baianos, Bando de Teatro Olodum, Viladança, Cia. de Teatro Novos Novos e VilaVox.

Noite de festa

A reabertura do Teatro Vila Velha, nesta sexta-feira (25), reuniu autoridades municipais e nomes ligados à história da cultura baiana. Participaram da cerimônia o prefeito de Salvador, Bruno Reis, ao lado da vice-prefeita Ana Paula Matos, a ministra da Cultura Margareth Menezes, além do diretor do teatro, Márcio Meirelles, e a presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield, além de artistas e profissionais que acompanham a trajetória do espaço. 

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