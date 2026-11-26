DIFERENTES BAIRROS

Violência em Salvador fecha escolas, paralisa ônibus e suspende atendimento em postos de saúde; unidade fechou 12 vezes em 2026

Insegurança também afeta obras públicas e compromete serviços essenciais em diferentes bairros da capital baiana

Thais Borges

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 14:53

De escolas a ônibus: veja como a violência afeta serviços públicos em Salvador Crédito: Reprodução

Episódios de insegurança e violência nos últimos dias em Salvador provocaram a suspensão de aulas e atendimentos de saúde, prejudicaram obras públicas e interromperam a circulação de ônibus. De acordo com a prefeitura, na rede municipal de ensino, os casos comprometem o calendário escolar na reta final do ano letivo. Em 2026, dezenas de escolas já precisaram suspender as atividades por questões de segurança.

Na última segunda-feira (23), a Escola Municipal Guerreira Zeferina, em Periperi, no Subúrbio Ferroviário, interrompeu as aulas devido à insegurança na região. A suspensão das atividades ocorreu menos de uma semana após outras três unidades da rede também interromperem as atividades pelo mesmo motivo, em Campinas de Brotas e na Capelinha de São Caetano.

Na área da Saúde, unidades municipais também enfrentam interrupções recorrentes. Na semana passada, as Unidades de Saúde da Família (USFs) Fiais e Capelinha, em São Caetano, tiveram o atendimento suspenso pontualmente por questões de segurança. Na terça-feira (24), a USF de São Cristóvão interrompeu o funcionamento durante a tarde devido à insegurança.

Segundo a administração municipal, a unidade mais afetada em 2026 é a USF Vila da Fraternidade, em Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário, que já foi fechada 12 vezes. Em seguida, aparece a USF Menino Joel, no Nordeste de Amaralina, com 11 ocorrências. Em 2025, os postos e unidades de saúde de Salvador registraram 175 paralisações em decorrência da violência, uma média de uma suspensão de atendimento a cada dois dias.

Em muitos casos, confrontos entre facções criminosas nas proximidades das unidades impedem a abertura dos postos ou provocam o encerramento antecipado do expediente. Profissionais de saúde também relatam ameaças durante a rotina de trabalho.

Transporte

A mobilidade urbana também tem sido afetada por suspensões no transporte coletivo e deixam moradores sem alternativas de deslocamento. Em outubro, a circulação de ônibus foi afetada em localidades como Mirantes de Periperi e Vale das Pedrinhas. Tiroteios e confrontos interromperam o atendimento de linhas e prejudicaram o deslocamento de moradores.

Em 2025, Salvador registrou mais de 73 interrupções na circulação de ônibus por motivos de insegurança, atingindo 33 bairros.

violência também compromete obras de infraestrutura realizadas pela Prefeitura de Salvador. Em alguns bairros, intervenções públicas tiveram o andamento prejudicado ou precisaram ser suspensas por falta de segurança para os trabalhadores.