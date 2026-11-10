OSID

Viva Dulce reúne Zizi Possi e Gilmelândia em noite de solidariedade na Pupileira

Sétima edição do Viva Dulce acontece em 12 de novembro e terá renda destinada à implantação do Hospital de Olhos da OSID

Wendel de Novais

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 10:08

Viva Dulce terá shows de Zizi Possi e Gilmelândia Crédito: Divulgação

A música será o ponto de encontro de uma noite dedicada à solidariedade às 20h da próxima quinta-feira (12), na Pupileira, em Salvador. As cantoras Zizi Possi e Gilmelândia estão confirmadas na sétima edição do Viva Dulce, evento beneficente em apoio às Obras Sociais Irmã Dulce (OSID). Toda a renda arrecadada com a iniciativa será destinada à implantação do Hospital de Olhos da instituição.

O encontro terá ainda jantar all inclusive assinado por Vini Figueira Gastronomia. A programação musical começa com Zizi Possi, que apresenta seu Concerto de Voz e Piano. No repertório, estão previstas canções como Corsário, Disparada, Sangrando e Meu Erro, além de sucessos como Asa Morena, A Paz e Per Amore.

Parceira de longa data da OSID, Gilmelândia também participa da noite com o espetáculo Playlist da Gil. A apresentação reúne músicas que marcaram diferentes gerações da música brasileira, entre elas Força Estranha, Baby, Saigon e Resposta ao Tempo.

Conheça o Centro de Panificação das Obras Sociais Irmã Dulce 1 de 10

A arrecadação desta edição terá como destino um projeto que pretende ampliar a assistência oftalmológica gratuita oferecida pelas Obras Sociais Irmã Dulce. Atualmente, o serviço da instituição realiza aproximadamente 18 mil procedimentos ambulatoriais e 2,4 mil cirurgias por ano. Com o novo hospital em funcionamento, a expectativa é elevar em 60% o número de consultas e dobrar a capacidade de realização de cirurgias.

A estrutura terá 659 metros quadrados, em um prédio já existente na sede da OSID, na Avenida Dendezeiros, em Salvador. O espaço contará com dois centros cirúrgicos exclusivos, consultórios e salas de exames, permitindo ampliar procedimentos como cirurgias de catarata, vitrectomias, correções de estrabismo e transplantes de córnea. A unidade também deverá funcionar em horário estendido, das 6h às 22h.

Com mais de 80% das obras concluídas, o Hospital de Olhos tem previsão de finalizar a etapa de construção civil até dezembro de 2026 e iniciar as atividades no primeiro trimestre de 2027. O projeto, que recebeu recursos de um convênio com o Governo do Estado e de investidores privados, é uma antiga iniciativa da instituição, que teve a implantação adiada pela pandemia e pela falta de recursos.