NOVO TRECHO

VLT de Salvador amplia a partir de hoje (1º) operação até São João do Cabrito e passa a percorrer seis quilômetros

Parada Marisqueiras começa a receber embarque e desembarque

Carol Neves

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 11:20

VLT Crédito: Divulgação/GOVBA

O VLT de Salvador entra em uma nova fase da operação assistida nesta terça-feira (1º), quando a Parada Marisqueiras, em São João do Cabrito, no bairro de Plataforma, passará a receber passageiros para embarque e desembarque.

Com a inclusão do novo ponto, o sistema terá cerca de seis quilômetros em funcionamento entre a Parada Marisqueiras e a Estação Calçada. As viagens seguirão no sentido Calçada.

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O atendimento ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. A primeira saída da Parada Marisqueiras está marcada para as 7h, enquanto a última viagem a partir de São João do Cabrito será às 15h40.

A etapa ainda integra o período de testes assistidos, em que são observados o desempenho do sistema e os procedimentos de entrada e saída dos usuários antes da implantação completa do modal.

Quando concluído, o VLT terá 43,7 quilômetros de extensão distribuídos em três trechos e contará com 50 paradas. A proposta é conectar o Subúrbio Ferroviário a Águas Claras e Piatã, com integração ao metrô, às linhas de ônibus urbanas e metropolitanas e à nova rodoviária de Salvador.

Obras alteram trânsito no Subúrbio

Enquanto o trecho em operação é ampliado, intervenções ligadas ao VLT seguem provocando mudanças na circulação de veículos e no transporte coletivo em áreas do Subúrbio.

O Viaduto de Tamandaré, em Paripe, está totalmente interditado desde 5 de agosto. Segundo o governo estadual, a previsão é que o bloqueio dure aproximadamente seis meses, período necessário para a construção de uma nova ligação entre a Estrada do Derba, a BA-528, e o bairro. Motoristas, motociclistas e demais usuários devem utilizar os desvios sinalizados na região.

Na Calçada, obras complementares também resultaram em alterações temporárias iniciadas em 3 de julho, com conclusão prevista para 13 de setembro de 2026. O Largo da Calçada foi fechado no sentido Comércio, e o desvio para condutores ocorre pelas ruas do Imperador e Barão de Cotegipe.