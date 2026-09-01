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VLT de Salvador amplia a partir de hoje (1º) operação até São João do Cabrito e passa a percorrer seis quilômetros

Parada Marisqueiras começa a receber embarque e desembarque

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 11:20

VLT
VLT Crédito: Divulgação/GOVBA

O VLT de Salvador entra em uma nova fase da operação assistida nesta terça-feira (1º), quando a Parada Marisqueiras, em São João do Cabrito, no bairro de Plataforma, passará a receber passageiros para embarque e desembarque.

Com a inclusão do novo ponto, o sistema terá cerca de seis quilômetros em funcionamento entre a Parada Marisqueiras e a Estação Calçada. As viagens seguirão no sentido Calçada.

PL prevê criação de vagões exclusivos para mulheres no VLT

PL prevê criação de vagões exclusivos para mulheres no VLT por Reprodução
PL prevê criação de vagões exclusivos para mulheres no VLT por Reprodução
PL prevê criação de vagões exclusivos para mulheres no VLT por Reprodução
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PL prevê criação de vagões exclusivos para mulheres no VLT por Reprodução

O atendimento ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. A primeira saída da Parada Marisqueiras está marcada para as 7h, enquanto a última viagem a partir de São João do Cabrito será às 15h40.

A etapa ainda integra o período de testes assistidos, em que são observados o desempenho do sistema e os procedimentos de entrada e saída dos usuários antes da implantação completa do modal.

Quando concluído, o VLT terá 43,7 quilômetros de extensão distribuídos em três trechos e contará com 50 paradas. A proposta é conectar o Subúrbio Ferroviário a Águas Claras e Piatã, com integração ao metrô, às linhas de ônibus urbanas e metropolitanas e à nova rodoviária de Salvador.

Obras alteram trânsito no Subúrbio

Enquanto o trecho em operação é ampliado, intervenções ligadas ao VLT seguem provocando mudanças na circulação de veículos e no transporte coletivo em áreas do Subúrbio.

O Viaduto de Tamandaré, em Paripe, está totalmente interditado desde 5 de agosto. Segundo o governo estadual, a previsão é que o bloqueio dure aproximadamente seis meses, período necessário para a construção de uma nova ligação entre a Estrada do Derba, a BA-528, e o bairro. Motoristas, motociclistas e demais usuários devem utilizar os desvios sinalizados na região.

Na Calçada, obras complementares também resultaram em alterações temporárias iniciadas em 3 de julho, com conclusão prevista para 13 de setembro de 2026. O Largo da Calçada foi fechado no sentido Comércio, e o desvio para condutores ocorre pelas ruas do Imperador e Barão de Cotegipe.

Os pontos de ônibus também foram remanejados. Linhas que chegam pela Avenida Suburbana passaram a atender no Largo dos Mares, enquanto os coletivos vindos do Largo de Roma utilizam um ponto provisório na Rua do Imperador.

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