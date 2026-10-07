Xand Avião faz show gratuito em aniversário de cidade na Região Metropolitana de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 19:41
O cantor Xand Avião vai comandar a festa de comemoração do centenário de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador, na próxima segunda-feira (12). O show será gratuito.
Além dos shows, o calendário comemorativo inclui a entrega de novos equipamentos públicos e ações voltadas para a população, com destaque para atividades destinadas ao público infantil em alusão ao Dia das Crianças, celebrado na mesma data.
São Sebastião do Passé
De acordo com a gestão municipal, a programação do centenário foi planejada para reunir entretenimento, cultura e investimentos em diferentes áreas, celebrando a trajetória do município e o marco histórico dos 100 anos de emancipação política.