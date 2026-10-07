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Xand Avião faz show gratuito em aniversário de cidade na Região Metropolitana de Salvador

Evento ocorre na próxima segunda-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 19:41

Xand Avião esclarece fala sobre Juliette
Xand Avião esclarece fala sobre Juliette Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O cantor Xand Avião vai comandar a festa de comemoração do centenário de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador, na próxima segunda-feira (12). O show será gratuito.

Além dos shows, o calendário comemorativo inclui a entrega de novos equipamentos públicos e ações voltadas para a população, com destaque para atividades destinadas ao público infantil em alusão ao Dia das Crianças, celebrado na mesma data.

São Sebastião do Passé

Em 2022, a população em São Sebastião do Passé era de 40.958 habitantes por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé
Em 2021, o PIB per capita em São Sebastião do Passé era de R$ 19.080,47 por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé
São Sebastião do Passé apresenta 57,33% de domicílios com esgotamento sanitário adequado por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé
Em 2024, a área de São Sebastião do Passé era de 536,678 km² por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé
Quem nasce em São Sebastião do Passé é chamado de sebastianense por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé
A taxa de mortalidade infantil média em São Sebastião do Passé é de 16,04 para 1.000 nascidos vivos por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé
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Em 2022, a população em São Sebastião do Passé era de 40.958 habitantes por Divulgação/Prefeitura São Sebastião do Passé

De acordo com a gestão municipal, a programação do centenário foi planejada para reunir entretenimento, cultura e investimentos em diferentes áreas, celebrando a trajetória do município e o marco histórico dos 100 anos de emancipação política.

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Xand Avião

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