FESTA

Xand Avião faz show gratuito em aniversário de cidade na Região Metropolitana de Salvador

Evento ocorre na próxima segunda-feira (12)

Millena Marques

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 19:41

Xand Avião esclarece fala sobre Juliette Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O cantor Xand Avião vai comandar a festa de comemoração do centenário de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador, na próxima segunda-feira (12). O show será gratuito.

Além dos shows, o calendário comemorativo inclui a entrega de novos equipamentos públicos e ações voltadas para a população, com destaque para atividades destinadas ao público infantil em alusão ao Dia das Crianças, celebrado na mesma data.

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