Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Xanddy Harmonia anuncia Tony Salles na abertura de A Melhor Segunda-Feira do Mundo 2027; ingressos já estão à venda

Ensaio será realizado em 11 de janeiro, na área externa do Centro de Convenções de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 12:57

Xanddy Harmonia anuncia Tony Salles na abertura de A Melhor Segunda-Feira do Mundo 2027; ingressos já estão à venda
Xanddy Harmonia anuncia Tony Salles na abertura de A Melhor Segunda-Feira do Mundo 2027; ingressos já estão à venda Crédito: Divulgação

O verão de Salvador já tem um dos encontros tradicionais do pré-Carnaval confirmado. Xanddy Harmonia anunciou a abertura das vendas de ingressos para a edição 2027 de A Melhor Segunda-Feira do Mundo, marcada para 11 de janeiro, a partir das 20h, na área externa do Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio. A noite terá ainda um show especial de abertura do cantor Tony Salles.

Os ingressos estão disponíveis pela internet, no site da Ticket Maker. A apresentação reunirá dois nomes da música baiana em uma festa que antecipa o clima do Carnaval na capital. Criado oficialmente em 2005, o projeto se consolidou como um dos eventos tradicionais do pré-Carnaval baiano. Ao longo de mais de duas décadas, reuniu milhares de fãs, baianos e turistas em torno do pagode, ganhou edições em outros estados e recebeu artistas de destaque da música nacional.

Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy, na Concha

Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia
1 de 39
Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia por Sora Maia

Para Xanddy, o ensaio também representa a continuidade de uma relação construída com o público ao longo dos anos. “A Melhor Segunda-Feira do Mundo é um projeto que faz parte da minha história e tem um significado muito especial. É um encontro de alegria, música e carinho com o público. A cada verão, a gente prepara tudo com muito amor para proporcionar momentos inesquecíveis”, afirma o cantor.

A participação de Tony Salles será o destaque da abertura da noite. A proposta é reunir os dois artistas em uma celebração da música baiana, com repertórios que ajudam a dar o tom da temporada de festas. A Melhor Segunda-Feira do Mundo 2027 tem produção e realização do Grupo EVA e da 2GB Entretenimento.

Mais recentes

Imagem - Desembargadora condenada por vender sentenças na Bahia teve remuneração de R$ 70 mil em outubro

Desembargadora condenada por vender sentenças na Bahia teve remuneração de R$ 70 mil em outubro
Imagem - Alerta de chuva intensa já está em vigor na Bahia; litoral sul tem risco de temporais e granizo

Alerta de chuva intensa já está em vigor na Bahia; litoral sul tem risco de temporais e granizo
Imagem - Casarão onde Michael Jackson gravou clipe no Pelourinho vai à venda por R$ 2,3 milhões

Casarão onde Michael Jackson gravou clipe no Pelourinho vai à venda por R$ 2,3 milhões