ENSAIO DE VERÃO

Xanddy Harmonia anuncia Tony Salles na abertura de A Melhor Segunda-Feira do Mundo 2027; ingressos já estão à venda

Ensaio será realizado em 11 de janeiro, na área externa do Centro de Convenções de Salvador

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 12:57

Xanddy Harmonia anuncia Tony Salles na abertura de A Melhor Segunda-Feira do Mundo 2027; ingressos já estão à venda Crédito: Divulgação

O verão de Salvador já tem um dos encontros tradicionais do pré-Carnaval confirmado. Xanddy Harmonia anunciou a abertura das vendas de ingressos para a edição 2027 de A Melhor Segunda-Feira do Mundo, marcada para 11 de janeiro, a partir das 20h, na área externa do Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio. A noite terá ainda um show especial de abertura do cantor Tony Salles.

Os ingressos estão disponíveis pela internet, no site da Ticket Maker. A apresentação reunirá dois nomes da música baiana em uma festa que antecipa o clima do Carnaval na capital. Criado oficialmente em 2005, o projeto se consolidou como um dos eventos tradicionais do pré-Carnaval baiano. Ao longo de mais de duas décadas, reuniu milhares de fãs, baianos e turistas em torno do pagode, ganhou edições em outros estados e recebeu artistas de destaque da música nacional.

Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy, na Concha 1 de 39

Para Xanddy, o ensaio também representa a continuidade de uma relação construída com o público ao longo dos anos. “A Melhor Segunda-Feira do Mundo é um projeto que faz parte da minha história e tem um significado muito especial. É um encontro de alegria, música e carinho com o público. A cada verão, a gente prepara tudo com muito amor para proporcionar momentos inesquecíveis”, afirma o cantor.