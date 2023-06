Xanddy Harmonia celebra aniversário com gravação de EP em Salvador: ‘Dia de muita alegria’

O cantor Xanddy Harmonia levou uma multidão para o show de gravação do EP "Nascendo de Novo", na Arena Daniela Mercury, em Salvador, nesta segunda-feira (12). Uma celebração em dose tripla, já que aconteceu na mesma data do aniversário de 44 anos dele, que também é Dia dos Namorados. O espetáculo foi batizado de "A Melhor Segunda para Comemorar", em referência a "Melhor Segunda-feira do Mundo", festa de verão feita anualmente pelo artista. A entrada foi solidária e o público precisou apenas trocar 1 kg de alimento pelo ingresso. Para a química Nivia Almeida, 36 anos, fã dele desde 99, o momento foi perfeito para relembrar os velhos tempos.

“Hoje é dia de grudar na grade e gritar o mais alto possível para que ele sinta o nosso amor”, prometeu e cumpriu. Ela e toda a plateia receberam Xanddy ao som de “Parabéns” e com muitos gritos. Ele, que não conseguiu esconder a emoção, agradeceu o carinho do público.“Eu amo vocês. Obrigada a todos que vieram hoje, dia de muita alegria. Eu estou renascendo de novo”, disse o cantor.Além da sua própria apresentação, Xanddy recebeu convidados, entre eles, os cantores João Gomes e Léo Santana. Para Léo, que nunca escondeu a admiração pelo artista, foi um presente dividir o palco com ele. “Foi o primeiro artista que eu vi rebolar no palco, um exemplo de cantor, pai, homem e marido”, declarou. Foto: Marina Silva/ CORREIO No palco, João Gomes também comemorou a participação no DVD do amigo em uma rede social: "Estou nervoso, mas feliz e agradecido por estar aqui", disse.