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Zoo de Salvador anuncia novas edições do passeio noturno durante o mês de novembro

Atividade gratuita permite observar o comportamento dos animais após o anoitecer

Esther Morais

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 07:14

Zoológico de Salvador Crédito: Reprodução

O Parque Zoobotânico da Bahia, em Salvador, anunciou três novas edições do projeto Zoo Noturno para o mês de novembro. A atividade permite que o público conheça o comportamento dos animais durante a noite e observe espécies da fauna brasileira e exótica em um horário diferente do habitual.

Os passeios serão realizados nos dias 12, 19 e 26 de novembro, a partir das 18h. A entrada dos participantes será permitida até as 18h30, quando os portões serão fechados para o início da visita. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia, e cada edição terá 25 vagas.

Durante o percurso, os visitantes poderão conhecer particularidades dos hábitos noturnos das espécies e acompanhar o trabalho de educação ambiental desenvolvido no Parque.

Como participar?

As inscrições serão realizadas pela plataforma Sympla. O link de cada edição será divulgado nas redes sociais do Parque com dois dias de antecedência, sempre às 8h. A abertura das inscrições ocorrerá às 10h, diretamente na plataforma.

Cada pessoa poderá retirar até três ingressos, incluindo o próprio responsável pela inscrição. A confirmação da participação será feita pela Sympla.

Orientações para a visita

O acesso será exclusivamente pela portaria superior do Parque, no Alto de Ondina. Não será permitida a entrada após as 18h30.

Para preservar o bem-estar dos animais, não será permitido utilizar flash em câmeras ou celulares. Os aparelhos também deverão permanecer no modo silencioso durante todo o percurso. A realização da atividade depende de condições climáticas favoráveis.

Crianças a partir de cinco anos podem participar, desde que acompanhadas por um adulto responsável. A organização recomenda o uso de calça comprida, blusa de manga longa, repelente e calçados fechados.