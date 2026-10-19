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Zoo de Salvador terá duas edições de passeio noturno em outubro; veja como participar

Atividade permite observar animais de hábitos noturnos; inscrições devem ser feitas na véspera pelo Instagram do parque

Mariana Rios

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 10:58

Jaguatirica do zoo em passeio noturno Crédito: Sora Maia/CORREIO

Para os curiosos que querem conhecer de perto os hábitos noturnos de animais silvestres, o Parque Zoobotânica da Bahia (Zoo Bahia) promove, este mês, duas edições do Zoo Noturno, experiência na qual o público vivencia a rotina e os hábitos noturnos de animais silvestres da fauna brasileira e exótica. Os passeios ocorrerão nesta quarta-feira (21) e no dia 29 de outubro, das 18h às 20h, com entrada gratuita e limite de 25 participantes por edição.

Durante o percurso, os visitantes poderão observar espécies como pequenos canídeos, felinos e serpentes, além de conhecer curiosidades sobre os animais e o trabalho de educação ambiental desenvolvido pelo parque.

Confira fotos do Zoo Noturno em Salvador 1 de 17

Como participar do Zoo Noturno

As inscrições devem ser feitas na véspera de cada passeio, exclusivamente pelo link divulgado nos stories do perfil oficial do Zoo Bahia no Instagram. Como as vagas são limitadas, é importante ficar atento à abertura das inscrições.

A atividade é permitida para pessoas a partir de cinco anos. Crianças e adolescentes devem estar acompanhados por um adulto responsável.

O acesso será exclusivamente pela portaria superior do parque, na Rua Alto de Ondina. A entrada dos participantes será autorizada a partir das 18h, mediante identificação no local.

O que levar e quais são as regras

Para aproveitar o passeio, a recomendação é usar calça comprida, blusa de manga longa e sapatos fechados, além de levar repelente.

O uso de flash em câmeras e celulares é proibido. Os aparelhos também devem permanecer no modo silencioso para evitar ruídos que possam assustar ou perturbar os animais.

A duração estimada do percurso varia de 1h30 a 2h30. A realização depende de condições climáticas favoráveis.

Segundo a educadora ambiental do Zoo Bahia, Samantha Grimaldi, a proposta é permitir que o público conheça espécies que normalmente não são vistas durante o dia, além de aprender sobre seus hábitos e a atuação ambiental da instituição.