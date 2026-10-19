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Zoo de Salvador terá duas edições de passeio noturno em outubro; veja como participar

Atividade permite observar animais de hábitos noturnos; inscrições devem ser feitas na véspera pelo Instagram do parque

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 10:58

Primeiro Zoo Noturno de 2026 em Salvador
Jaguatirica do zoo em passeio noturno Crédito: Sora Maia/CORREIO

Para os curiosos que querem conhecer de perto os hábitos noturnos de animais silvestres, o Parque Zoobotânica da Bahia (Zoo Bahia) promove, este mês, duas edições do Zoo Noturno, experiência na qual o público vivencia a rotina e os hábitos noturnos de animais silvestres da fauna brasileira e exótica. Os passeios ocorrerão nesta quarta-feira (21) e no dia 29 de outubro, das 18h às 20h, com entrada gratuita e limite de 25 participantes por edição.

Durante o percurso, os visitantes poderão observar espécies como pequenos canídeos, felinos e serpentes, além de conhecer curiosidades sobre os animais e o trabalho de educação ambiental desenvolvido pelo parque.

Confira fotos do Zoo Noturno em Salvador

Cobra cascavel, espécie venenosa e alvo do tráfico ilegal de animais por Sora Maia/CORREIO
Cobra cascavel, espécie venenosa e alvo do tráfico ilegal de animais por Sora Maia/CORREIO
Cobra arco-íris por Sora Maia/CORREIO
Cobra arco-íris por Sora Maia/CORREIO
Cobra arco-íris por Sora Maia/CORREIO
Criança observando a cobra arco-íris por Sora Maia/CORREIO
Tamanduá-bandeira com filhote de seis meses nas costas por Sora Maia/CORREIO
Primeiro Zoo Noturno de 2026 em Salvador por Sora Maia/CORREIO
Jaguatirica por Sora Maia/CORREIO
A onça-parda do zoo foi resgatada do tráfico ilegal de animais no Rio de Janeiro por Sora Maia/CORREIO
A onça-parda do zoo foi resgatada do tráfico ilegal de animais no Rio de Janeiro por Sora Maia/CORREIO
Pérola, a cobra-do-milho por Sora Maia/CORREIO
O público pôde tocar na pele de Pérola e descobriram que era gelada por Sora Maia/CORREIO
Pérola, a cobra-do-milho por Sora Maia/CORREIO
Samantha Grimaldi é bióloga do setor de educação ambiental do Parque Zoobotânico da Bahia por Sora Maia/CORREIO
Samantha Grimaldi é bióloga do setor de educação ambiental do Parque Zoobotânico da Bahia por Sora Maia/CORREIO
Pérola, a cobra-do-milho por Sora Maia/CORREIO
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Cobra cascavel, espécie venenosa e alvo do tráfico ilegal de animais por Sora Maia/CORREIO

Como participar do Zoo Noturno

As inscrições devem ser feitas na véspera de cada passeio, exclusivamente pelo link divulgado nos stories do perfil oficial do Zoo Bahia no Instagram. Como as vagas são limitadas, é importante ficar atento à abertura das inscrições.

A atividade é permitida para pessoas a partir de cinco anos. Crianças e adolescentes devem estar acompanhados por um adulto responsável.

O acesso será exclusivamente pela portaria superior do parque, na Rua Alto de Ondina. A entrada dos participantes será autorizada a partir das 18h, mediante identificação no local.

O que levar e quais são as regras

Para aproveitar o passeio, a recomendação é usar calça comprida, blusa de manga longa e sapatos fechados, além de levar repelente.

O uso de flash em câmeras e celulares é proibido. Os aparelhos também devem permanecer no modo silencioso para evitar ruídos que possam assustar ou perturbar os animais.

A duração estimada do percurso varia de 1h30 a 2h30. A realização depende de condições climáticas favoráveis.

Segundo a educadora ambiental do Zoo Bahia, Samantha Grimaldi, a proposta é permitir que o público conheça espécies que normalmente não são vistas durante o dia, além de aprender sobre seus hábitos e a atuação ambiental da instituição.

“Este é um dos projetos mais procurados pelo público, foi pensado justamente para proporcionar essa imersão na rotina de animais que normalmente não são vistos ao dia, por serem de hábitos noturnos. Preparamos, com muito carinho e cuidado, uma verdadeira aula ao ar livre com um roteiro de informações essenciais sobre cada espécie e o trabalho e o trabalho social e ambiental realizado pelo Zoo, além, é claro, de disponibilizar uma equipe de apoio com guias, vigilantes e supervisão de profissionais que fazem a educação ambiental na instituição”, explicou Samantha.

Tags:

Zoológico de Salvador Zoo zoo Noturno

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