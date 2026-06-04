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Zoológico Salvador terá programação especial gratuita nesta sexta-feira (5); confira

Evento ocorre em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 4 de junho de 2026 às 17:17

Zoológico de Salvador
Zoológico de Salvador Crédito: Matheus Landim/Divulgação

O Parque Zoobotânico da Bahia (Zoológico de Salvador), localizado no bairro de Ondina, receberá nesta quinta-feira (5) uma programação especial gratuita em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Entre os destaques está a reinauguração do Jardim Ecológico, espaço dedicado à conservação da flora, à educação ambiental e à valorização das espécies vegetais nativas.

A programação contará ainda com a inauguração do novo Setor de Nutrição do parque, equipamento que reforça o cuidado e o manejo alimentar dos animais sob responsabilidade da instituição. Durante o evento, também serão distribuídas 9 mil revistas educativas Coquetel do Zoo e mudas de espécies nativas da Mata Atlântica para os visitantes.

Além das entregas, o público poderá conhecer exposições temáticas e ações educativas promovidas por instituições parceiras, como o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM), a Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), o Projeto Tamar, o Instituto Baleia Jubarte (IBJ), o Instituto Mamíferos Aquáticos (IMA) e o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), fortalecendo a conscientização sobre a proteção da fauna e dos ecossistemas baianos.

Serviço

Programação especial do Dia Mundial do Meio Ambiente e reinauguração do Jardim Ecológico

Quando: 5 de junho (quinta-feira), às 9h30

Onde: Parque Zoobotânico da Bahia (Tv. Alto de Ondina, Salvador)

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