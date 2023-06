Amargosa mistura forró e sofrência no segundo dia do São João

Amargosa é um dos principais destinos no São João. Crédito: Manuela Cavadas

O clima de forró e a sofrência tomaram conta do segundo dia do São João de Amargosa, que foi da Orquestra Sanfônica ao arrocha de Pablo.



Com 13 anos de estrada, a Orquestra Sanfônica abriu a festa com um repertório de clássicos do forró como “Sala de Reboco" e "Asa Branca”. Primeira da Bahia nesse segmento, a orquestra é formada por homens, mulheres e crianças, todos moradores da cidade de Serrinha. Na sequência, se apresentaram Oficina do Forró, Dorgival Dantas e Júlio César. Poeta e sanfoneiro, Dorgival Dantas é um dos mais importantes compositores de sua geração. Em seu repertório, um resgate da cultura tradicional nordestina e a exaltação da importância dos forrozeiros.

Orquestra de sanfonas abriu programação do segundo dia. Crédito: Manuela Cavadas/Divulgação

O último a subir no palco foi Pablo. O “Rei da sofrência” comemora 20 anos de carreira esse ano e, em Amargosa, levou a multidão a cantar hinos da trajetória como “Bilu, bilu”, "Tomara", "Mentiroso favorito". Teve até espaço para a surpresa de um fã que pediu a namorada em casamento, tendo Pablo e mais de 50 mil pessoas como testemunhas.

Programação de sábado

As atrações deste sábado começam a se apresentar no palco Manoelito Sena, às 18h, com o Forrozão do Mendes e o cantor Viny Magalhães, mais conhecido como Galeguinho. Já às 19h, no palco Gonzagão, cantam os Caçulas do Forró, Santanna, Iguinho e Lulinha, Lucas Viana e Toque Dez.

O São João de Amargosa, que acontece de 22 a 25 de junho, deve movimentar cerca de R$ 30 milhões em negócios nos quatro dias de festa. O evento é uma realização da prefeitura de Amargosa, com patrocínio do Governo do Estado, Sufotur, Brahma, Natura, e apoio da Ferracini, Pepsi e Ballantines.