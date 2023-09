Ana Barroso e Guigga fazem festa junina no Rio Vermelho; assinante CORREIO tem desconto

. Crédito: .

Os cantores Ana Barroso e Guigga animam nesse mês junino com o show FUÁ, que traz clássicos dessa época, além de canções dos repertórios dos dois artistas, que estarão acompanhados de um trio nordestino - acordeom, zabumba e triângulo. O show, que terá participação especial de Raymundo Sodré, acontece no sábado (17), a partir das 20h, na Casa Rosa, no Rio Vermelho. Os ingressos custam R$ 40 (inteira e R$ 20 (meia) no primeiro lote. Assinantes do Clube CORREIO têm desconto de 40%.

Atriz, cantora e compositora, Ana Barroso lançou em 2021 seu disco de estreia, “Cisco no Olho”, fazendo um elo entre o original e a tradição. Com referências que passeiam desde as cantoras de rádio até o cancioneiro popular de sua região, expressa a beleza e a peleja que a vida incorpora na sua e em outras existências.

Guigga é artista do sertão e iniciou sua trajetória na música aos 7 anos como vocalista do Bloco Afro Filhos do Quilombo, de onde partiu para dividir os vocais da Banda Me Leva ao lado de seu pai, o cantor Tião Silveira. Lançou o disco “Caim” (2014) com o músico Marcos Marinho e seu EP “Divino e Ateu” (2017), pelo qual recebeu o Prêmio Caymmi de Melhor Intérprete. Vencedor do Festival Nacional da Canção nos anos de 2015 e 2021, agora se prepara para o lançamento do disco “Mar sobre Pedras”. com Tarcísio Santos.