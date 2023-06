Anunciado resultado do concurso do CORREIO para o Forró do Sfrega

Evento terá 10 horas de música e atrações de peso: Raí Saia Rodada, Léo Santana, Tarcísio do Acordeon e Thiago Aquino. Crédito: Divulgação

Foi anunciado nesta segunda-feira (19) o resultado do concurso cultural do CORREIO que premiará dois assinantes com um par de ingressos para o Forró do Sfrega, cada, e bate e volta. Os vencedores foram Jeferson Reis dos Santos, de 29 anos, e Lindinalva Madalena de Santana, 69. A ação é realizada por meio do Clube Correio e em parceria com o Forró do Sfrega e a Elitur Eventos.



Para serem contemplados, Jeferson e Lindinalva participaram de um concurso de frases no site do Clube Correio. Lá, contaram sua empolgação para os festejos juninos e por que merecem curtir o Sfrega. Celebrando 23 anos em 2023, o evento vai acontecer no dia 24, em Senhor do Bonfim, no recôncavo baiano. Haverá 10 horas de música, dois espaços na Fazenda Sfrega, para curtir a festa, e atrações de peso: Raí Saia Rodada, Léo Santana, Tarcísio do Acordeon e Thiago Aquino.

Feliz da vida com o prêmio, Jeferson nem sequer conseguia acreditar no que estava acontecendo. "Uma mistura de emoção, ansiedade e felicidade. Depois respondi logo o e-mail e liguei para minha namorada contando a notícia", conta o jovem. "Não iríamos para lugar nenhum, por conta de grana mesmo. Seria um São João triste, mais eu dei a sorte de ser um dos selecionados."

Lindinalva resolveu presentar a filha, Maíra Silva, 34, grande interessada no concurso, com seu par de ingressos. "Estou muito feliz com a oportunidade que o CORREIO nos deu. Criamos a frase com muita dedicação. Estarei colada no Forró e no bate e volta!", comemora Maíra.

Segundo a analista de produtos do CORREIO, Caroline Coutinho, a ideia de proporcionar aos assinantes do Clube uma experiência completa gerou engajamento-recorde. "A participação nas nossas promoções, que acontecem quase que todas as semanas, está cada vez maior. Sorteamos, através dos concursos culturais, os melhores eventos da cidade. Assim, além de aproveitar os descontos exclusivos, os assinantes têm a chance de ganhar ingressos para shows, espetáculos de teatro, corridas, cinema e muito mais", destaca Coutinho.

Mesmo quem não foi escolhido também tem motivos para 'rir à toa': além do concurso cultural, todo assinante do jornal tem desconto exclusivo de 10% no Forró do Sfrega. Para quem pretende ir à festa por meio do bate e volta, o Clube Correio oferece ainda 15% de desconto no serviço da Elitur Eventos.

Confira as frases vencedoras

Jeferson: "Mereço ganhar esses ingresso pelo simples fato de querer curtir a vida adoidado. Depois de uma avalanche de vírus, que lutamos e vencemos, decidi que não vou deixar mais as oportunidades passarem na minha vida. Graças ao Correio e ao Clube, que faço parte, estou me disponibilizando a receber essa premiação maravilhosa."

Lindinalva: "Sou baiana fiel e nordestina de corpo e alma! Amo o São João e aproveito todos os meses de junho da minha vida aos mínimos detalhes! Eu mereço ganhar o par de ingressos pro Forró do Sfrega 2023 porque nunca fui ao interior pra sentir de perto a festa de São João. Sempre passo na capital. Eu mereço, nesse ano de 2023, viver de perto essa grande festa tradicional do nosso povo e viver a oportunidade de estar dentro de uma festa que é referência de atrações maravilhosas, estrutura grandiosa e alegria imensa para o povo nordestino, que é o Sfrega, e ir e voltar na segurança, conforto e credibilidade que a empresa Elitur Turismo oferece!"

Roteiro do bate e volta

SAÍDA: Shopping da Bahia (Salvador/BA): 04:30 Check-in | 05:00 Saída;

SAÍDA: Rodoviária (Feira de Santana/BA): 06:45 Check-in | 07:00 Saída;

RETORNO: 30 minutos após o show da última banda.