Banda Di Filó faz show gratuito em Salvador nesta sexta-feira (23)

Quer curtir forró gratuito nesse sexta-feira (23)? A banda Di Filó (@difilooficial) se apresentará no Salvador Shopping a partir das 17h, mesclando canções autorais, clássicos do repertório junino e canções de outros ritmos em versões de forró. “Vai ser um show bem animado e que remete às tradições juninas. Vamos levar a energia das festas do interior para o Salvador Shopping, o público vai poder viver essa experiência”, garante o vocalista da banda, Allan Gondim. O show é gratuito e aberto ao público.