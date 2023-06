Cajazeiras terá arrastão de samba junino com open bar de licor domingo (11)

A temporada de festas de São João já está aberta e com elas chegam os tradicionais arrastões de Samba Junino. Um deles é o Cajarriê, que já desfila há nove nove anos em Cajazeiras e sairá novamente neste domingo (11). O percurso iniciará na Rótula da Feirinha e seguirá em direção a Arena Pronaica com open bar de licor. Além de 10 atrações já divulgadas, o evento terá mais dois nomes surpresas que se apresentarão em outro trio na Arena Pronaica. Os grupos Samba Comunidade, Bom Balanço, Samba Fama, Samba de Tamanco, Eduardinho Fora da Mídia e o cantor Willian San são algumas das apresentações já confirmadas.

Os abadás estão à venda na loja do Cajarriê, localizada no Shopping Cajazeiras, próximo a Clínica Clivale. O shopping fica na Estrada do Coqueiro Grande, na Fazenda Grande 2. O preço promocional é de R$40.