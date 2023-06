Campanha para doação de sangue é lançada pela Hemoba

Campanha faz parte do 'Junho Vermelho', mês de incentivo à doação de sangue. Crédito: Divulgação/Hemoba

Foi lançada nesta semana, pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba), uma campanha para manter os estoques de sangue em nível seguro durante o período junino. Com o tema 'São João Solidário — Salvar vidas é a nossa tradição', a ação inclui peças para redes sociais, banners para sites e spots para emissoras de rádio e vídeo que buscam sensibilizar a população local para a necessidade da doação de sangue.



A campanha faz parte do 'Junho Vermelho', mês de incentivo à doação de sangue, e também das ações promovidas pelo governo do estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesab), para garantir que baianos e turistas possam curtir, com toda a estrutura necessária, os festejos.

Segundo a Hemoba, neste mês, costuma haver um menor volume de doações, provocado por vários fatores, como maior incidência de infecções respiratórias, em decorrência de ondas mais intensas de frio e chuvas; aumento de viagens, por causa das férias escolares; e as celebrações de festas juninas.

Além disso, cresce a demanda por transfusão de sangue, motivada por um maior número de acidentes nas estradas e elevado índice de casos de queimaduras, ocasionados por fogos de artifício.

Conforme dados da Sesab, nos últimos 10 anos, junho já concentrou 68,3% dos atendimentos por explosão com bomba no Hospital Geral do Estado (HGE), referência nos cuidados com ferimentos provocados por explosões e queimaduras. No ano passado, foram 110 atendimentos por explosão com bomba — 57 deles, no mês em questão (51,8%).

Funcionamento

Até esta sexta-feira (23), as unidades da Hemoba na capital e no interior funcionarão normalmente, com exceção da unidade do Hospital Ana Nery, fechada durante toda a semana, e as unidades dos hospitais Irmã Dulce e do Subúrbio, sem atendimento na sexta.

Já no dia 24, todas as unidades estarão fechadas. Até esta quarta (21), o Hemóvel I estará no Salvador Shopping e, na quinta (22) e na sexta, na estação Lapa; o Hemóvel II atenderá no Shopping Ponto Alto até a sexta; e o Hemóvel III atenderá a população de Cruz das Almas, no recôncavo baiano, apenas até a quarta. O horário de funcionamento dos Hemóveis é das 8h às 17h.

Critérios para doação

Para doar sangue, o candidato tem que estar com boas condições de saúde, pesar acima de 50 quilos e ter entre 16 e 67 anos. Menores de idade devem ir acompanhados dos pais ou responsável legal, e idosos acima de 60 podem doar apenas se já tiverem doado antes. É necessário apresentar documento com foto emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.

No dia da doação, o voluntário não pode estar em jejum, ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores ou ter fumado por ao menos duas horas antes do procedimento. Além disso, deve ter dormido por no mínimo seis horas na noite anterior. Também é recomendável evitar alimentos gordurosos nas últimas quatro horas que antecedam a doação.

Cada doação pode ajudar até quatro pessoas, e, nas 24 horas seguintes ao procedimento, o organismo repõe o volume de sangue doado. Todo o material utilizado para a coleta é descartável, evitando, assim, o risco de contaminação.

Cadastro de medula óssea

O cadastro de medula óssea pode ser feito em todos os postos de coleta da Hemoba na capital e no interior, por meio da coleta de uma amostra de 5 ml de sangue.

Para ser um doador, é necessário ter entre 18 e 35 anos; estar com bom estado geral de saúde; não possuir doença infecciosa ou incapacitante; e não apresentar doença neoplásica (câncer), hematológica (do sangue) ou do sistema imunológico.

Os dados pessoais e os resultados dos testes serão armazenados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome), coordenado pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca).