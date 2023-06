Cocaína que seria vendida no São João de Senhor do Bonfim é apreendida pela PRF

A Polícia Rodoviária Federal interceptou quase 6 Kg de cocaína dentro de um ônibus de viagem na BR-116, na altura de Vitória da Conquista. A apreensão aconteceu na noite dessa terça-feira (20).



O ônibus fazia a linha São Paulo/Senhor do Bonfim. Os policiais fizeram a checagem da documentação tanto dos passageiros como do veículo e dos motoristas. Também foi feita uma vistoria detalhada no compartimento de bagagens e na parte do fundo do ônibus, oi encontrada uma caixa sem identificação. Dentro dela foi encontrado 6 tabletes de cocaína, correspondente a 5,9 Kg.