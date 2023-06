Daniela Mercury lança música com Cincinho de Assis na véspera do São João

A cantora Daniela Mercury, de 57 anos, pegou todo mundo de surpresa ao anunciar a nova música em parceria com o cantor Cicinho de Assis, um dos forrozeiros mais respeitados do forró.



Na véspera do São João, a artista lançou "Pandeiro e Sanfona", em homenagem a Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga, trazendo o som original e tradicional das festas juninas.