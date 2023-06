Ferryboat tem espera de 3 h para veículos em São Joaquim

Operação 'São João' está em vigor até a próxima terça (27). Crédito: Divulgação/Rodrigo Mantoan

Assim como nas estradas que cortam a Bahia, a movimentação em decorrência do feriado de São João provoca lentidão no terminal de ferryboat São Joaquim, em Salvador. Segundo a Internacional Travessias Salvador (ITS), empresa que administra o sistema, o tempo de espera para o embarque de veículos por volta das 21h desta quarta (21) era três horas.

Ainda de acordo com a ITS, não havia espera para pedestres. Quatro barcos estão operando de hora em hora — há um quinto disponível, mas que não está sendo utilizado em razão dos fortes ventos e chuvas, informou a concessionária.

Operação especial

Desde esta quarta-feira até a próxima terça (27), está em vigor a operação 'São João', que abrange os trajetos de ida e volta entre os terminais São Joaquim e Bom Despacho, na Ilha de Itaparica.

Neste ano, é esperado um fluxo igual ou superior em 5% ao movimento registrado no ano passado, quando, no mesmo período, utilizaram o sistema, aproximadamente, 134,8 mil pessoas e 19,8 mil veículos. Para atender à demanda, a empresa mobilizou suas equipes em todos os setores, tendo reforçado, com pessoal extra, o plantão nos turnos.

No site internacionaltravessias.com.br/filometro, está disponível o 'Filômetro', plataforma que permite saber, previamente, o melhor momento para se dirigir ao terminal, evitando as horas de maior espera na fila.

Horários de funcionamento

O funcionamento regular do sistema ferryboat é das 5h às 23h30, de hora em hora, entre segunda e sábado; e das 6h às 23h30 nos domingos e feriados.

A operação 'São João' oferece horários extras, sempre de acordo com a demanda e com a disponibilidade dos barcos. O serviço de hora marcada também está à disposição dos clientes.

Há, inclusive, a opção de agendamento para veículos de passeio por meio do SAC Digital (sacdigital.ba.gov.br). Diferentemente do serviço de hora marcada, nessa modalidade não é necessário efetuar o pagamento de modo antecipado nem há taxa de serviço.