Guarda Civil reforça patrulhamento no Centro Histórico para o São João

Para contribuir com a segurança durante a programação de São João no Centro de Salvador, a Guarda Civil Municipal (GCM) intensificou as ações de patrulhamento na localidade. Ao total, 120 agentes estão participando da estratégia.



A ação especial está acontecendo nas regiões do Pelourinho e do Santo Antônio Além do Carmo, com patrulhamentos intensivos realizados em dez viaturas e oito motos. Além disso, a instituição conta também com duas bases avançadas, sendo uma na Prefeitura-Bairro Distrito Centro Histórico, e a outra próxima ao palco principal, no Largo do Pelourinho.